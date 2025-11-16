Sei giorni di ferie e tre di permesso durante l’anno, il docente li può prendere pure per riparare la lavatrice. Castellana (Gilda): serve buon senso

“I sei giorni di ferie richiesti dai docenti durante l’anno scolastico di fatto sono in anticipo delle ferie estive: se presi alle stesse condizioni dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, diventano un diritto”. A ricordarlo alla ‘Tecnica della Scuola’ è Vito Carlo Castellana, coordinatore della Gilda degli Insegnanti.

“È chiaro – spiega il sindacalista – che come in tutte le situazioni ci vuole il buon senso: se nello stesso giorno, ad esempio a cavallo di un ‘ponte’, c’è una richiesta massiccia è chiaro che sono da salvaguardare le esigenze della scuola, quindi servirà una organizzazione da parte del dirigente per eventualmente organizzare il servizio in maniera tale che si vada a coniugare il diritto dell’insegnante con la funzionalità della scuola”.

Secondo il numero uno della Gilda degli Insegnanti, innanzitutto “va ricordato che i giorni di permesso e di ferie vengono chiesti per una reale necessità. Detto che la categoria degli insegnanti e del personale Ata è la meno assenteista del pubblico impiego, il contratto dice che il motivo di richiesta dei giorni di permesso e sei di ferie durante l’anno scolastico vanno certificati o autocertificati, ma il motivo può essere anche il più semplice: anche quello di dovere riparare la lavatrice a casa o andare in crociera. Il dirigente scolastico ne prende atto, senza potere sindacare, stop”.

L’intervista

Con Vito Carlo Castella vorremmo chiarire la gestione dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari: come si deve comportare il lavoratore e come deve rispondere il preside a tali richieste?

Lo dice il contratto, che è proprio chiarissimo: i tre giorni sono un diritto. Diritto è una parola che non dà luogo ad equivoci, quindi devono essere concessi al docente o al personale Ata che li richiede. Stessa cosa dicasi per i sei giorni di ferie chiesti durante l’anno scolastico. Infatti, se si va a leggere l’articolo 15 del contratto, quei giorni di ferie di fatto sono in anticipo ferie che se presi alle stesse condizioni dell’articolo 13, quindi se presi alle stesse condizioni dei tre giorni di permesso, di fatto diventano anche loro un diritto. Chiaro è, poi, che le esigenze di una scuola sono importanti e quindi ci vorrà una organizzazione da parte del dirigente per eventualmente organizzare il servizio in maniera tale che si vada a coniugare il diritto ma anche la funzionalità della scuola.

Questo significa che quando decine di insegnanti chiedono nello stesso giorno un permesso per motivi personali o familiari non è scontata la risposta?

È chiaro che, come in tutte le situazioni, ci vuole il buon senso: capisco bene che può capitare che a cavallo di un ‘ponte’ e di alcune festività ci sia, soprattutto in scuole dove ci sono molti docenti che vengono da altre parti d’Italia, una richiesta massiccia di giorni di permesso. Anche lì sta al buon senso prima di tutto da parte dei colleghi e poi anche alle scelte, magari fatte in contrattazione, di organizzare il servizio in maniera tale che si garantisca il diritto di chi ha reali necessità. Perché poi questi tre giorni vengono chiesti per una reale necessità. Voglio solo aggiungere: comunque, la categoria degli insegnanti e del personale della scuola, quindi anche del personale Ata, è la meno assenteista del pubblico impiego. Ciò per dire che molte volte le polemiche sono semplicemente strumentali per continuare a dare addosso al mondo della scuola.

Il dirigente scolastico può pretendere una motivazione precisa riguardante il permesso del lavoratore oppure si può apporre nella richiesta una motivazione generica, senza entrare troppo nel merito?

Ho fatto tanto sindacato in provincia e su questo argomento ho avuto tantissime richieste da parte dei colleghi, ma anche per motivi personali ho dovuto dare luogo a questa richiesta al dirigente scolastico una volta forse in tutta la carriera. In ogni caso il contratto è chiaro anche su questo: dice che il motivo va certificato o autocertificato, quindi il contratto dice che il motivo va espresso. Però ricordo: è un diritto, questo che vuol dire che il dirigente deve semplicemente prendere atto e non potrà sindacare mai il motivo. Posso mettere per un motivo qualsiasi, anche il più semplice: deve venire il tecnico a riparare la lavatrice a casa; è un esempio banale, ma è così, il dirigente scolastico ne prende atto, stop.

Tutto quello che ha detto Castellana vale anche per i sei giorni di ferie durante l’anno scolastico?

Certo che vale anche per i sei giorni di ferie. C’è una sentenza di qualche anno fa che riguarda una collega che era andata in crociera con questi sei giorni: il dirigente li aveva negati. Ma la richiesta celebrava un evento familiare, l’anniversario di matrimonio: un regalo da parte del marito. Cosa voglio dire, anche qui il confine tra la vacanza e il permesso per motivi personali è labile. E chi lo dice che non andare in crociera con la famiglia non sia un motivo per fermarsi per un motivo personale? Perché poi, in definitiva, noi siamo persone prima di tutto, quindi abbiamo oltre la scuola, anche una vita personale, familiare che va coltivata, sempre se vogliamo essere motivati sul luogo di lavoro. Se poi, invece, il luogo di lavoro deve frustrare la nostra vita personale, alla fine non saremo bravi lavoratori.