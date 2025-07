Seminario Erasmus+ e presentazione del Rapporto 2024: due giornate a Roma per l’avvio delle attività 2025 nel settore dell’Istruzione Superiore

Seminario Erasmus+ e presentazione del Rapporto 2024: due giornate a Roma per...

Oggi, mercoledì 2 luglio, e domani, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE organizza a Roma, presso l’Auditorium Antonianum in via Manzoni, un seminario dedicato all’avvio delle attività di mobilità Erasmus+ finanziate nell’ambito dell’Invito 2025 per il settore dell’Istruzione Superiore.

Durante l’evento è stato presentato il Rapporto annuale Erasmus+ 2024, curato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, che raccoglie i principali risultati dei progetti realizzati in Italia nell’ambito delle Azioni Chiave 1 e 2 nei settori di competenza dell’Agenzia: Istruzione scolastica, Istruzione superiore ed Educazione degli adulti. Il rapporto include anche un focus sulle attività delle Unità nazionali eTwinning, EPALE ed Eurydice.

Il seminario si concentra in particolare sulle azioni di mobilità per studenti e personale dell’Istruzione Superiore, sia all’interno dei Paesi partecipanti al Programma (Azione Chiave 131) sia verso Paesi extra-UE (Azione Chiave 171), finanziate rispettivamente con fondi interni ed esterni alla politica europea.

All’incontro partecipano i rappresentanti degli Istituti e dei Consorzi italiani beneficiari di progetti Erasmus+ di mobilità, nonché referenti degli Uffici relazioni internazionali, Placement e Disabilità, docenti delegati Erasmus e coordinatori di Consorzi.

Nel corso del seminario, l’Agenzia illustra:

obblighi e scadenze contrattuali per le Azioni Chiave 131 e 171;

modalità di gestione e rendicontazione delle attività;

procedure dei controlli amministrativi da parte dell’Agenzia.

Un approfondimento specifico è dedicato alla European Student Card Initiative, parte del più ampio processo di digitalizzazione delle mobilità Erasmus+, che mira a semplificare le procedure, aumentare l’accessibilità e migliorare l’inclusività del programma.

È previsto anche uno spazio per la condivisione di buone pratiche, con esperienze concrete su:

Blended Intensive Programmes ,

, scambi tra pari,

mobilità extra-UE,

implementazione della European Student Card.

Erasmus+ 2025: i numeri della partecipazione italiana

“I dati per il 2025 – dichiara Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE – confermano un trend di crescita positivo, in linea con gli obiettivi strategici dell’Agenzia e dell’Unione Europea.”

Rispetto al 2024, si registra un aumento dell’11,99% nel numero di studenti, docenti e membri dello staff coinvolti in mobilità per studio o tirocinio, per un totale di 40.405 partecipanti. Il budget disponibile supera i 146 milioni di euro, con un incremento dell’11,38% rispetto all’anno precedente.

Il sostegno economico ai partecipanti è stato rafforzato, con:

borse mensili tra 350 e 400 euro , in crescita tra il 7,7% e il 23%,

, in crescita tra il 7,7% e il 23%, contributi per le spese di viaggio ,

, particolare attenzione a chi si trova in condizioni socio-economiche svantaggiate.

“Si tratta di un passo importante – conclude Galli – verso una mobilità più accessibile, equa e sostenibile.”

Consulta il Rapporto Erasmus+ INDIRE 2024:

https://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/educazione-degli-adulti/rapporto-erasmus-indire-2024/