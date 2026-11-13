Senza chiedere permesso. Come Alessandra Fusca ha scacciato il subdolo intruso dal suo corpo

Si insinua, non si sa come, dentro il corpo, senza chiedere permesso, e si va a piazzare dove si trova più comodo e più suo agio. Dove ha qualcosa da grattare. E fa di tutto per non farsi notare, come il più bravo degli imbucati, appollaiandosi in attesa dei complici per farsi foraggiare e quindi incominciare a fare danni in tutte le forme a lui più congeniali.

Ed è cosi subdolo che si fa spesso scambiare per un banale ospite, un semplice infiltrato senza finalità malefiche, fino a quando qualcuno non svela la sua vera essenza e allora inizia la caccia per distruggerlo. Talvolta si arriva in tempo per stanarlo e sparargli, tal altra invece è riuscito a crearsi un così importante rete di apparentamenti logistici che ogni strategia per eliminarlo risulta inutile o perfino dannosa.

A parlare per metafora del suo male, di quelli tosti, è Alessandra Fusca nel suo libro, edito da Amazon, e quindi acquistabile solo online al costo di 9,35: “Senza chiedere il permesso: come ho sconfitto due tumori cerebrali con ironia, coraggio e un piccolo miracolo”.

Il miracolo è quello che presumibilmente ha avuto da Natuzza Evola, la mistica scomparsa anni addietro a Petravati, a cui, chi si trova nelle disperate condizioni in cui visse l’autrice, si rivolge, dopo che magari ogni tentativo della scienza è risultato vano, mentre i calvari da un ospedale all’altro, da una cura all’altra, da un accertamento all’altro e da una operazione all’altra si susseguono, sperando che l’ospite indesiderato se ne vada senza lasciare traccia.

E infatti, mentre l’intruso, il mostro, la belva, come spesso è chiamato da Fusca, prende posto nel suo cervello, la diagnosi più immediata, per i disturbi che il tizio arreca, vengono giudicati di poco conto, bizzarrie quasi, fino alla depressione e all’ansia.

Da qui, cure sbagliate e ricoveri inadeguati, anche se, e qui sta l’interesse del libro, l’autrice descrive queste esperienze, anche dentro case di cure per malattie mentali, con quella tenue ironia e matura distanza che ne fa apprezzare la scrittura.

Poi arriva la Tac che svela il mostro che ne sta erodendo il cervello. Addirittura sono due gli intrusi. E se la scienza uno lo estirpa, l’altro è così bene acquartierato che toglierlo è troppo rischioso, tranne che… un miracolo… Ed esso arriva.

Leggendo questo libro, si potrebbe pensare che si tratti di descrizioni macchiate di tristezze e lacrime, sconforto e dolore; e invece, l’autrice riesce con deliziosa bravura a rendere perfino ironici taluni passaggi del suo racconto, saltellando, in qualche modo, anche da un personaggio all’altro, fra i tanti che incontra lungo il suo cammino di speranza, che è così forte che lo scoraggiamento, l’abbattimento e la disperazione perfino, che potrebbe cogliere chiunque è afflitto da mali così bui, non appaiono. C’è sempre un tono di ottimistico risvolto nel racconto, senza cadere in ogni caso nella banalità del pericolo ormai superato.

Se ne sente, lungo la lettura, l’ansia, i brividi trascorsi, le paure ma tutte queste emozioni sono trattate senza esasperazione, senza andare oltre la giusta dose di affabile, amicale quasi dialogo col lettore.

Un libro che si legge come un romanzo, mentre sono tanti i personaggi e i luoghi che si susseguono nel racconto, per indicare che, in fondo, anche il peggiore dei mali porta con sé elementi di conoscenza umana, di amore e di amicizia, compresi i miracoli e pure i loro beneficiari e i loro fedeli. E se c’è fede, forse, perfino le montagne si possono spostare. Come forse è accaduto nella vicenda della nostra autrice e del suo ospite, subdolamente entrato nel suo corpo come il più losco dei ladri.