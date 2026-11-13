Intelligenza Artificiale a scuola, nuove regole e responsabilità per DS e DSGA

L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle Istituzioni Scolastiche non rappresenta più una mera sperimentazione tecnologica o una scelta didattica opzionale, bensì una trasformazione strutturale dell’azione amministrativa e organizzativa della Pubblica Amministrazione. Con l’emanazione delle Linee Guida per l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2024 (recante l’aggiornamento del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026), è stata tracciata la rotta vincolante entro cui ogni Scuola è chiamata a muoversi.

Il contesto regolatorio si inserisce nel più ampio quadro europeo e nazionale definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132 in materia di intelligenza artificiale e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, Decreto Legislativo n. 82/2005). Per la dirigenza scolastica — rappresentata dal Dirigente Scolastico (DS) quale organo di vertice e legale rappresentante, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) quale responsabile della gestione amministrativo-contabile e dei servizi generali — si apre una sfida complessa: passare dall’uso estemporaneo di strumenti IA ad una vera e propria governance integrata.

Le Linee Guida AgID del 9 novembre 2026 chiariscono in modo inequivocabile che l’adozione dell’IA nella PA deve perseguire prioritariamente l’automatizzazione dei compiti ripetitivi di ricerca e analisi delle informazioni, l’ottimizzazione della gestione documentale, l’incremento dell’efficienza dei servizi all’utenza (famiglie, studenti, personale) e il supporto proattivo ai processi decisionali basati sui dati.

La Governance Scolastica dell’IA

Uno degli snodi decisivi definiti dalle Linee Guida AgID riguarda la responsabilità organizzativa. La gestione e il coordinamento dell’IA all’interno delle Pubbliche Amministrazioni sono attribuiti in via principale al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) e alla relativa struttura organizzativa (Ufficio per la Transizione Digitale – UTD), secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del CAD.

Nelle Istituzioni Scolastiche, dove la figura dell’RTD è ordinariamente ricoperta dal Dirigente Scolastico (eventualmente supportato da figure di staff o dall’Animatore Digitale), la governance dell’IA richiede una stretta sinergia strategica ed esecutiva tra Dirigente Scolastico e Direttore SGA, integrando tre attori istituzionali fondamentali:

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) : chiamato a verificare la conformità di ogni trattamento di dati personali rispetto al GDPR (Regolamento UE 2016/679) fin dalla fase di progettazione (Data Protection by Design and by Default).

: chiamato a verificare la conformità di ogni trattamento di dati personali rispetto al GDPR (Regolamento UE 2016/679) fin dalla fase di progettazione (Data Protection by Design and by Default). Il Referente per la Cybersicurezza : designato ai sensi della Legge 28 giugno 2024 n. 90, con il compito di presidiare la resilienza delle infrastrutture informatiche scolastiche e la protezione contro le minacce cibernetiche.

: designato ai sensi della Legge 28 giugno 2024 n. 90, con il compito di presidiare la resilienza delle infrastrutture informatiche scolastiche e la protezione contro le minacce cibernetiche. Il Responsabile dell’IA (RIA): una figura opzionale che le amministrazioni ad elevata intensità tecnologica possono istituire per il coordinamento specialistico dei progetti IA, operante sotto la direzione dell’RTD.

Il principio cardine della “sorveglianza Umana” ( Human-in-the-Loop ) – Come sancito dal principio P.5 delle Linee Guida AgID e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’IA deve operare esclusivamente come strumento di supporto all’attività umana. La responsabilità finale degli atti amministrativi, dei provvedimenti disciplinari, della gestione contabile e della valutazione didattica rimane in capo alla Pubblica Amministrazione e ai suoi dirigenti. È tassativamente vietata la delega interamente automatizzata di decisioni che producano effetti giuridici sui cittadini o sul personale.

Il modello organizzativo operativo

Per evitare interventi caotici, le Linee Guida AgID del 9 novembre 2026 raccomandano l’adozione di un modello organizzativo basato sul ciclo di miglioramento continuo Plan-Do-Check-Act (PDCA), derivato dallo standard internazionale ISO/IEC 42001:2023. Per un’istituzione scolastica, questo approccio si traduce in quattro fasi operative concrete:

Fase 1: Plan (pianificazione e analisi di contesto) – Il Dirigente Scolastico e il DSGA effettuano una ricognizione dei fabbisogni interni ed esterni, mappando i procedimenti amministrativi e didattici che possono trarre il massimo beneficio dall’IA. Vengono individuati i casi d’uso ad impatto immediato (quick win), come il supporto al protocollo, la classificazione degli atti e l’assistenza all’utenza tramite assistenti virtuali.

Fase 2: Do (implementazione e sperimentazione) – Si avviano progetti pilota ed il procurement di soluzioni tecnologiche idonee, privilegiando modelli open source o soluzioni cloud certificate nel Registro ACN/AgID.

Fase 3: Check (monitoraggio e valutazione) – Vengono definiti e monitorati specifici Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) per misurare l’efficacia operativa, il risparmio di tempo nei servizi di segreteria e il rispetto dei diritti fondamentali.

Fase 4: Act (miglioramento continuo e scalabilità) – Alla luce dei risultati e dei log di monitoraggio, l’istituzione scolastica apporta i necessari correttivi organizzativi e scala la soluzione a livello d’istituto.

Classificazione dei rischi, privacy e procurement

L’adozione di software basati su IA richiede una rigorosa valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 6 e dell’Allegato III dell’AI Act. Nell’ambito scolastico, occorre prestare la massima attenzione alla distinzione tra diverse tipologie di rischio:

Sistemi vietati e sistemi ad alto rischio

L’AI Act vieta categoricamente l’uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di profilazione comportamentale ingannevole. Inoltre, i sistemi di IA utilizzati per la valutazione degli studenti, per l’ammissione agli studi o per il reclutamento e la gestione del personale dipendente rientrano nella categoria dei sistemi ad alto rischio. Per tali applicazioni, le scuole devono condurre preventivamente sia la Valutazione d’Impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35 GDPR) sia la Valutazione d’Impatto sui diritti fondamentali (FRIA ex art. 27 AI Act).

Il procurement dei servizi cloud

Il Direttore SGA, nella gestione delle procedure di acquisto (Mercato Elettronico della PA – MePA o accordi quadro Consip), deve assicurarsi che nei contratti con i fornitori di servizi software/cloud sia presente una clausola vincolante che vieti al fornitore l’utilizzo dei dati istituzionali e personali della Scuola per l’addestramento o il ri-addestramento di modelli di IA di terzi.

Formazione e alfabetizzazione Digitale

L’articolo 4 dell’AI Act impone a tutte le amministrazioni pubbliche di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione sull’IA (AI Literacy) per tutto il personale. La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 in materia di formazione riconosce l’AI Literacy come componente essenziale delle competenze digitali di base.

Le indicazioni operative contenute nel Capo 8 delle Linee Guida AgID del 9 novembre 2026 richiedono alle scuole di strutturare il piano delle competenze secondo una chiara articolazione:

Formazione generale del personale scolastico: fruizione dei moduli formativi specifici disponibili sulla piattaforma nazionale Syllabus (“Competenze digitali per la PA”), con l’obiettivo di comprendere le potenzialità dell’IA generativa e prevenire rischi legati a bias e allucinazioni.

Formazione specialistica per la Dirigenza (DS e DSGA): percorsi dedicati al decision-making, alla gestione dei rischi di cibersicurezza, alla valutazione etico-giuridica delle offerte tecnologiche e alla guida del cambiamento (Change Management).

Programmazione nel PIAO: gli interventi formativi e gli obiettivi individuali di alfabetizzazione sull’IA devono essere puntualmente inseriti nella sezione “Formazione del personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’istituto scolastico.

Operatività per la dirigenza scolastica

Per orientare concretamente il lavoro quotidiano delle segreterie e della dirigenza, la seguente tabella riassume la ripartizione dei compiti e delle responsabilità per l’adozione dell’IA a scuola:

Ambito di intervento Azione operativa principale Responsabile primario Riferimento normativo AgID Governance strategica Inserimento della strategia IA nel PIAO e nomina Referenti (RTD/RIA/DPO) Dirigente Scolastico (RTD) AgID LG Cap. 4.1 – 4.6 Procurement & contratti Verifica clausole contrattuali, assenza di addestramento dati terzi e conformità ACN Cloud DSGA AgID LG Cap. 9 – Linee Guida Procurement Valutazione del rischio Redazione DPIA (art. 35 GDPR) ed eventuale FRIA per sistemi ad alto rischio DS con supporto DPO AgID LG Cap. 4.8 – 5.2 Formazione del personale Mappatura fabbisogni, iscrizione su Syllabus e monitoraggio competenze DS e DSGA AgID LG Cap. 8 – Direttiva Formazione PA 2025 Trasparenza & informative Pubblicazione informativa su sito web scuola per l’uso di assistenti IA e gestione dati DSGA / Ufficio Digitale AgID LG Cap. 7 (art. 50 AI Act) Cybersecurity & log Conservazione dei log di sistema e verifica misure di sicurezza infrastrutturali Referente Cybersicurezza / DSGA AgID LG Cap. 11 (art. 15 AI Act)

Una leadership strategica per una Scuola innovativa e sicura

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole italiane non è una semplice questione tecnica, ma una grande opportunità di modernizzazione organizzativa. Guidare questo processo richiede una dirigenza scolastica coesa, in cui la visione pedagogica e strategica del Dirigente Scolastico si fonda sulla solida competenza amministrativo-contabile del Direttore SGA.

Applicare con precisione e tempestività le Linee Guida AgID significa tutelare l’istituzione scolastica da rischi giuridici e informatici, garantendo al contempo a studenti, famiglie e lavoratori un ambiente digitale trasparente, equo ed orientato all’eccellenza.