La docente entra in classe e sproloquia con gli alunni contro un altro docente della classe. Parole pesanti e rischio sanzione

“Cari ragazzi il docente XXX andrebbe licenziato in tronco, non è idoneo a svolgere la funzione di educatore, utilizza metodi mafiosi!” Sono le parole choc di una docente di scienze di un noto Liceo calabrese che entra in classe e si lascia andare ad uno sfogo smodato e smisurato nei toni e nei contenuti. La docente però non ha calcolato che la classe, molto legata al docente XXX, non ha accettato di buon grado lo sproloquio ed ha sollevato il caso, avvisando il docente offeso, diffamato e mortificato da così tanta avversità. Parole pesanti che, se dovessero arrivare sul tavolo della dirigenza, potrebbero comportare l’avvio immediato di un provvedimento disciplinare.

Termini di un procedimento disciplinare

Un comportamento di questo tipo espone la docente a gravi responsabilità disciplinari, penali e civili. Esprimere giudizi così pesanti su un collega davanti agli studenti, viola i doveri fondamentali della funzione docente e lede la reputazione professionale e personale della persona coinvolta. In buona sostanza ci sarebbero tutti i temini per un procedimento disciplinare nei confronti della docente che ha sproloquiato in questo modo ai danni di un collega.

In tal caso l’iter del procedimento disciplinare per i docenti della scuola statale è regolato dal combinato composto definito dall’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e dal Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994). La procedura segue fasi e scadenze rigide per garantire il diritto di difesa della docente che si è macchiata di questa condotta e la validità dell’eventuale sanzioni.

Nel fatto di specie il Dirigente Scolastico del Liceo, se investito ufficialmente del fatto e della contumelia, tramite un esposto della classe o del docente offeso, ha l’obbligo di segnalare immediatamente i fatti all’UPD e comunque entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, dandone contestuale comunicazione alla docente che avrebbe infranto il codice comportamentale. Se invece ritiene il fatto fosse considerato di lieve entità, il dirigente scolastico potrebbe decidere di trattenere il procedimento alla sua valutazione.

In entrambi i casi suddetti, il caso della valutazione dell’UPD o quello riservato alla valutazione interna del dirigente scolastico, deve essere notificata alla docente, presunta colpevole, una lettera formale di contestazione di addebiti entro 30 giorni dalla piena conoscenza del fatto. La suddetta contestazione deve descrivere in modo chiaro, preciso e circostanziato i fatti accaduti per consentire alla docente di difendersi, deve essere specificata l’infrazione fatta del codice comportamentale e l’applicazione della normativa utilizzata ai fini della contestazione.

Nella stessa lettera di contestazione, la docente deve trovare scritto la data e il luogo di convocazione per esercitare il proprio diritto di difesa. Tra la ricezione della lettera e la data dell’incontro devono intercorrere almeno 20 giorni e con urgenza la docente contestata ha diritto all’accesso a tutti gli atti che riguardano il suo procedimento. La docente può farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante sindacale, oppure può inviare una memoria scritta se non intende presentarsi.

L’intero procedimento disciplinare deve chiudersi entro e non oltre i 120 giorni dalla data di contestazione di addebiti. Entro massimo questi 120 giorni l’UPD o il ds emette il provvedimento finale, che può essere di archiviazione oppure di irrogazione della sanzione disciplinare.

Casi comuni che non dovrebbero esistere

Casi come questo descritto e altri simili, più o meno gravi, sono all’ordine del giorno dentro le scuole pubbliche italiane. Sono tante le lettere che arrivano alle redazioni dei giornali dove si raccontano storie di questo tipo e che fanno intravedere una certa ostilità tra colleghi di lavoro dentro le scuole. Sono casi comuni ma che non dovrebbero esistere e che esistono anche perché il numero di docenti stressati, incattiviti e frustrati da una burocrazia soffocante è sempre più alto e forse fuori controllo.





