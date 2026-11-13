Voto fuori sede, la guida: chi può chiedere l’iscrizione, scadenza e per quali elezioni si può fare – SCARICA MODELLO

Con la circolare n. 65 del 15 ottobre 2026, il Viminale ha indicato ai Comuni come applicare la legge 9 ottobre 2026, n. 180, che introduce a regime il voto fuori sede per politiche, europee e referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Restano escluse le elezioni amministrative e regionali. Ecco, in breve, cosa devono sapere tutti gli interessati.
Condizione comune a tutti è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una regione diversa da quella in cui l’elettore è iscritto nelle liste. Possono fare richiesta coloro che sono fuori sede per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi. Rientrano anche gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza o terapie per almeno tre mesi in una struttura sanitaria di un’altra regione, oltre ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di un minore in cura. In questi casi la data del voto deve ricadere nel periodo di assistenza.
La richiesta si presenta al Comune di temporaneo domicilio, di persona o per via telematica, indicando l’indirizzo completo e, se possibile, un recapito email. Per chi è già fuori sede per studio o lavoro il termine è il 31 dicembre 2026, per le consultazioni dell’anno successivo. Se la condizione nasce dopo quella data, la domanda va inoltrata entro 30 giorni e comunque non oltre il 45° giorno prima del voto, limite previsto anche per cura e assistenza. Vanno allegati un documento d’identità e la documentazione che attesta la condizione, che può essere anche autodichiarata. L’iscrizione vale un anno e può essere revocata con le stesse modalità. I Comuni pubblicano sul proprio sito un avviso con requisiti, termini, modello e recapiti, anche PEC.
Il Comune verifica termini, durata della permanenza e completezza dei documenti. In caso di esito negativo comunica il diniego motivato e l’elettore voterà regolarmente nel proprio Comune. Se la domanda è accolta, l’elettore è assegnato a una sezione ordinaria vicina al domicilio, di norma entro il 10% degli iscritti. Entro il decimo giorno prima della consultazione arriva poi l’attestazione di ammissione, con numero e indirizzo della sezione assegnata. Il giorno del voto bisogna presentare documento, attestazione e tessera elettorale (o attestato sostitutivo del sindaco).
Il voto fuori sede riguarda le elezioni politiche, cioè il rinnovo di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, e le elezioni europee, limitatamente ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. La nuova disciplina vale inoltre per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Restano invece escluse le elezioni amministrative e regionali: in quei casi chi è domiciliato fuori dalla propria regione dovrà continuare a votare nel Comune in cui è iscritto nelle liste elettorali.