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13.11.2026

Voto fuori sede, la guida: chi può chiedere l’iscrizione, scadenza e per quali elezioni si può fare – SCARICA MODELLO

Redazione
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Indice
Chi può chiedere di votare fuori sede
Scadenze e modalità della domanda
Dall’ammissione al voto
A quali elezioni si applica
Scarica il modello da compilare

Con la circolare n. 65 del 15 ottobre 2026, il Viminale ha indicato ai Comuni come applicare la legge 9 ottobre 2026, n. 180, che introduce a regime il voto fuori sede per politiche, europee e referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Restano escluse le elezioni amministrative e regionali. Ecco, in breve, cosa devono sapere tutti gli interessati.

Chi può chiedere di votare fuori sede

Condizione comune a tutti è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una regione diversa da quella in cui l’elettore è iscritto nelle liste. Possono fare richiesta coloro che sono fuori sede per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi. Rientrano anche gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza o terapie per almeno tre mesi in una struttura sanitaria di un’altra regione, oltre ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di un minore in cura. In questi casi la data del voto deve ricadere nel periodo di assistenza.

Scadenze e modalità della domanda

La richiesta si presenta al Comune di temporaneo domicilio, di persona o per via telematica, indicando l’indirizzo completo e, se possibile, un recapito email. Per chi è già fuori sede per studio o lavoro il termine è il 31 dicembre 2026, per le consultazioni dell’anno successivo. Se la condizione nasce dopo quella data, la domanda va inoltrata entro 30 giorni e comunque non oltre il 45° giorno prima del voto, limite previsto anche per cura e assistenza. Vanno allegati un documento d’identità e la documentazione che attesta la condizione, che può essere anche autodichiarata. L’iscrizione vale un anno e può essere revocata con le stesse modalità. I Comuni pubblicano sul proprio sito un avviso con requisiti, termini, modello e recapiti, anche PEC.

Dall’ammissione al voto

Il Comune verifica termini, durata della permanenza e completezza dei documenti. In caso di esito negativo comunica il diniego motivato e l’elettore voterà regolarmente nel proprio Comune. Se la domanda è accolta, l’elettore è assegnato a una sezione ordinaria vicina al domicilio, di norma entro il 10% degli iscritti. Entro il decimo giorno prima della consultazione arriva poi l’attestazione di ammissione, con numero e indirizzo della sezione assegnata. Il giorno del voto bisogna presentare documento, attestazione e tessera elettorale (o attestato sostitutivo del sindaco).

A quali elezioni si applica

Il voto fuori sede riguarda le elezioni politiche, cioè il rinnovo di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, e le elezioni europee, limitatamente ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. La nuova disciplina vale inoltre per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Restano invece escluse le elezioni amministrative e regionali: in quei casi chi è domiciliato fuori dalla propria regione dovrà continuare a votare nel Comune in cui è iscritto nelle liste elettorali.

Scarica il modello da compilare

circ-dait-065-servelet-15-01-2026-all1Download
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