Senza smartphone posso comunque usare l’intelligenza artificiale, Valditara: la formazione non passa dal telefonino. L’ex ministra Fedeli la pensava diversamente

“Chi pensa che si possa fare una formazione adeguata con il telefonino sbaglia, così come sbaglia chi pensa che l’Intelligenza artificiale comporti necessariamente l’uso del cellulare“. A dichiararlo è stato a Treviso mercoledì 15 ottobre il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante una visita all’istituto superiore Engim, fondazione del Terzo Settore, in particolare nei laboratori di grafica, moda, meccanica e macchine utensili.

Il numero uno del dicastero bianco, che ha più volte ribadito come i telefonini siano nocivi all’apprendimento, ha tenuto quindi a ribadire che “l’intelligenza artificiale consiste in metodi, apparati e programmi per potenziare la didattica, che non riguardano l’impiego degli smartphone“. Evidentemente, il Ministro si riferisce alla possibilità di fruire di applicazioni che fanno uso di algoritmi e processi di intelligenza artificiale attraverso device alternativi ai telefonini: computer, tablet, Lim ed altri dispositivi che le scuole, soprattutto dopo avere fruito dei copiosi fondi provenienti dal Pnrr, hanno oggi a disposizione anche in abbondanza.

Perché il Ministro ha tenuto a precisare?

Una precisazione che probabilmente è stata necessaria dopo le critiche giunte al Ministro a proposito della decisione presa a Viale Trastevere di sottrarre il telefonino e gli smartphone dalla disponibilità degli alunni per tutta la loro permanenza a scuola, con tanto di regolamento d’Istituto modificato per illustrare a tutta l’utenza le modalità di applicazione del divieto, che dall’inizio di quest’anno scolastico va adottato anche durante le ricreazione.

Altri ministri la pensavano diversamente…

Una iniziativa, quella introdotta un mese e mezzo fa, che stride, ad esempio, con le visioni, sempre rispetto all’uso dei telefonini a scuola, molto più aperte da parte di alcuni ministri dell’Istruzioni precedenti a Valditara: come Valeria Fedeli, che da responsabile dell’Istruzione sette anni fa parlava di possibilità di usare in classe i telefoni cellulari, definiti strumenti di “straordinaria innovazione”, mettendoli a disposizione delle “scuole sapendo che ogni scuola rimane nella sua autonomia e ogni insegnante nella sua libertà didattica di insegnamento”.

Come si fa, hanno osservato i contrari all’iniziativa di Valditara, a sottrarre i telefoni cellulari proprio ora che le scuole incentrano la didattica sulle nuove tecnologie, sull’apprendimento on line e sull’intelligenza artificiale? La risposta del ministro dell’Istruzione non si è fatta attendere.