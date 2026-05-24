150 preferenze GPS, per ottenere supplenza su posto sostegno senza il titolo serve indicare la graduatoria incrociata

Un aspirante docente inserita per la prima volta in GPS per AS12 e AM12 prima fascia GPS, ci chiede:”Nella scelta delle 150 preferenze, anche se non ho nessun titolo di specializzazione sul sostegno, anche se non ho titolo ad essere in graduatoria GPS sostegno di prima e seconda fascia, ho la possibilità di richiedere le supplenze anche per i posti di sostegno oltre per AM12 e AS12 posti normali?” La risposta è assolutamente affermativa e spieghiamo cosa bisogna fare all’atto dela compilazione della domanda delle 150 preferenze GPS.

Scelta delle 150 preferenze e graduatorie incrociate

Nel modello della scelta delle 150 preferenze, che andrà compilato dal 16 al 29 luglio 2026, sarà presente la sezione in cui sono denominate le classi di concorso in cui il docente ha titolo ad esprimere le sue scelte di preferenza. La suddetta sezione è denominata “Insegnamenti” e l’aspirante docente troverà appunto gli insegnamenti per i quali potrà esprimere le preferenze e potrà dichiarare di possedere i titoli di specializzazione su tipi posto Speciali e/o Metodi di insegnamento differenziati. Nell’istanza sarà possibile rinunciare esplicitamente ad una graduatoria nella quale l’aspirante risulta incluso con riserva, se è incluso nella stessa graduatoria a pieno titolo, in fascia inferiore.

Nel caso in cui l’aspirante abbia una doppia inclusione su graduatorie differenti ovvero incluso a pieno titolo in una graduatoria e con riserva nell’altra (es. GAE e GPS di cui GAE con “riserva« e GPS a pieno titolo) l’utente deve indicare dapprima a quale inclusione intende rinunciare nella sezione «insegnamenti». Successivamente, la sezione «graduatorie incrociate» sarà automaticamente aggiornata escludendo la graduatoria incrociata corrispondente alla graduatoria/classe di concorso a cui ha rinunciato. Nel caso in cui ci fossero più inclusioni possibili anche per l’incrociata, dovrà obbligatoriamente indicare a quale di queste intende rinunciare.

Per quanto riguarda le supplenze su sostegno, si procede in modo specifico e lineare. In prima istanza con gli elenchi degli specializzati sul sostegno delle GaE e, in caso di esaurimento o incapienza, si prosegue con le GPS sostegno di prima fascia e successivamente di seconda fascia del relativo grado. Alla fine, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS sostegno seconda fascia, le nomine sui posti di sostegno verranno disposte dall’algoritmo agli aspiranti docenti senza titolo di specializzasione tramite l’utilizzo delle GUI ovvero delle graduatorie incrociate.

Tali GUI sono strutturate tenendo conto dell’appartenenza della graduatoria e della fascia di riferimento delle classi di concorso in cui l’aspirante è inserito. Quindi le GUI prevedono prima i docenti inseriti in GaE e poi, inseriti nelle GPS comuni di I fascia e successivamente di II fascia, sulla base anche del miglior punteggio in tale graduatorie.

È di fondamentale importanza sapere che per potere avere una supplenza da GUI e necessario esprimere l’apposita disponibilità nella domanda delle 150 preferenze, inserendo le scelte delle preferenze anche per la graduatoria incrociata.

Domande dal 16 al 29 luglio 2026

Per quanto riguarda la finestra temporale per presentare istanza per la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo ( GPS prima fasica sostegno) e gli incarichi a tempo determinato per le supplenze al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027 (GPS prima e seconda fascia per ogni classe di concorso):

– dal 16 al 29 luglio 2026 sulla piattaforma POLIS “Informatizzazione Nomine Supplenze” per le supplenze docenti 2026/2027. Precisamente dalle ore 14:00 di giovedì 16 luglio alle ore 14:00 di mercoledì 29 luglio 2026.