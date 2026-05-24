Adolescenti che dicono che un algoritmo o un assistente virtuale li comprendono più di umano

L’universo adolescenziale odierno somiglia sempre più a una costellazione di solitudini connesse, dove il silenzio fa più rumore di un grido e il disagio ha smesso di indossare i panni vistosi della ribellione per assumere le forme invisibili dell’evasione digitale. Decifrare i codici di questa generazione richiede uno sforzo di destrutturazione dei nostri vecchi schemi interpretativi.

Non siamo più di fronte alla semplice e classica crisi di crescita, ma a una mutazione profonda delle modalità con cui i ragazzi percepiscono se stessi, gli altri e il futuro.

Il dato che forse deve allarmare più di tutti, in questo scenario contemporaneo, è lo spostamento dell’asse della minaccia. Se un tempo la sofferenza dei più giovani all’interno del gruppo dei pari si manifestava attraverso dinamiche di prevaricazione fisica, visibili e dunque arginabili, oggi il fenomeno si è smaterializzato.

Le aggressioni fisiche sono diventate una quota marginale. La vera violenza contemporanea si consuma sul piano dell’esclusione sociale, dell’isolamento sistematico, del vuoto relazionale.

È una sofferenza silenziosa che scava dall’interno, legata a doppio filo al crollo dell’autostima, all’ansia da inadeguatezza, alla vergogna per il proprio corpo e a un persistente senso di vuoto che i canali social non riescono a colmare, ma che al contrario amplificano attraverso il meccanismo del confronto continuo e della performance perfetta. Questa sofferenza invisibile produce una ferita profonda nella dimensione dell’identità.

Quando un adolescente dichiara di vivere in uno stato di ansia costante e di non sentirsi accettato, sta formulando una richiesta d’aiuto che troppo spesso non trova canali di ascolto nella comunità degli adulti. Ed è qui che si inserisce il paradosso più doloroso e inquietante del nostro tempo: la migrazione affettiva ed emotiva verso l’intelligenza artificiale.

Sempre più ragazzi ammettono di sentirsi più compresi da un algoritmo o da un assistente virtuale piuttosto che dagli esseri umani.

L’intelligenza artificiale non giudica, non si stanca, risponde immediatamente, è sempre disponibile e simula un’empatia perfetta, priva del rischio del rifiuto. È un rifugio sicuro, ma drammaticamente artificiale, che rischia di anestetizzare la capacità dei ragazzi di stare nelle relazioni reali, che sono per loro natura faticose, imperfette e conflittuali. Dobbiamo interrogarci profondamente su questo cortocircuito. Se un algoritmo diventa un confidente più credibile di un genitore o di un insegnante, significa che il mondo adulto ha fallito nella sua funzione primaria: quella di rispecchiamento emotivo e di porto sicuro. I ragazzi percepiscono gli adulti come distanti, giudicanti o semplicemente impreparati ad accogliere la complessità del loro mondo interiore. Quasi la metà dei giovani dichiara di trovare enorme difficoltà a chiedere aiuto. Questa barriera invisibile tra le generazioni è il vero nodo cruciale da sciogliere. I ragazzi apparentemente stanno bene, frequentano la scuola, ottengono risultati, ma interiormente vivono una fragilità profonda che esplode nei momenti di solitudine, portando nei casi più gravi a pensieri di autolesionismo o a un radicale rifiuto della vita.

La vera sfida educativa del nostro tempo, che deve vedere alleate in prima linea le famiglie e la scuola, non è solo quella della vigilanza o della punizione dei comportamenti scorretti, ma quella della prevenzione emotiva. Dobbiamo imparare a riconoscere per tempo i segnali deboli del disagio prima che si trasformino in forme di sofferenza cronica o in patologie. Non possiamo limitarci a celebrare il calo delle violenze fisiche nelle aule come una vittoria della sensibilizzazione passata, perché il dolore ha semplicemente cambiato pelle, diventando psicologico, relazionale ed esistenziale. Per fare questo, la scuola deve ripensarsi non solo come luogo di trasmissione di saperi, ma come spazio di alfabetizzazione emotiva e di autentica comunità. Dobbiamo sottrarre i ragazzi alla tentazione dell’isolamento tecnologico restituendo valore alla presenza, all’ascolto empatico e alla gestione dell’errore e della fragilità.

Gli adulti devono ritrovare il coraggio dell’autorevolezza affettiva, mostrandosi capaci di reggere il peso delle domande e delle insicurezze dei figli, senza liquidarle come capricci o fragilità passeggere. La scommessa pedagogica oggi si gioca interamente sulla nostra capacità di abitare quel confine sottile tra reale e virtuale, per dimostrare ai nostri ragazzi che nessuna macchina, per quanto evoluta, potrà mai sostituire il calore, la comprensione e l’accoglienza di uno sguardo umano capace di dire: ti vedo, ci sono, sei al sicuro.