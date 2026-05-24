Docenti presi a cinghiate dagli studenti, emblema del fallimento educativo delle famiglie. Siri (Lega): ritiro patente ai genitori per tre mesi

“Le immagini che arrivano da Parma sono sconcertanti: due docenti aggrediti da una gang di studenti all’uscita dall’istituto scolastico. Un episodio gravissimo, che evidenzia il fallimento educativo di una generazione. Ma non quella dei ragazzi: quella dei genitori“. Lo ha detto Armando Siri, responsabile dipartimenti della Lega, commentando l’aggressione a due docenti, a suon di cinghiate, prodotta da un gruppo di giovani giovedì scorso nel Parco Ex Eridania, vicino un istituto superiore di Parma, con tanto di minacce (“ti faccio saltare la testa”) e registrazione video dell’accaduto, con le immagini poi diffuse sul web e diventate virali.

“Padri e madri – ha aggiunto Siri – hanno abdicato al ruolo non solo di educatori, ma di punto di riferimento emotivo, affettivo e sentimentale dei loro figli. Ci sono intere frotte di giovani dai 14 ai 30 anni completamente privi di alfabetizzazione emotiva, allevati a pane, computer e social network, che incapaci di provare qualunque empatia picchiano l’insegnante pensando di essere in un videogioco”.

Secondo il leghista “non siamo di fronte a un atto di forza, ma di estrema debolezza e fragilità: un episodio che conferma quella spia accesa ormai da tempo su generazioni allo sbando, terrorizzate dai sentimenti, dalla condivisione, dalla sofferenza, che diventa chiusura al mondo o, come in questo caso, reazione violenta. Anche in due ceffoni che un padre o una madre dovrebbero dare ai propri figli c’è sentimento. E invece niente”.

“Mancano i genitori, manca lo Stato, manca il rispetto delle regole – sottolinea l’esponente del Carroccio –. La prima tra tutte: il rispetto, per sé stessi e per gli altri. Ma si sa: se non sei capace di rispettare te stesso, come puoi rispettare il prossimo? Questo vale anche per le Istituzioni. Finché avremo rappresentanti che si delegittimano, si insultano, si auto-sabotano, si invalidano e si cospargono il capo di cenere a ogni piè sospinto, quale esempio possiamo pretendere?”.

Secondo Siri, “lo Stato è sempre di più una tigre di carta, e non basta l’urlo di una tigre di carta per diffondere il senso di responsabilità”. Quindi, chiede pubblicamente: “I ragazzi saranno sospesi sicuramente, avranno qualche conseguenza penale, forse, ma sarà abbastanza? Sono minorenni?”.

“Io ritirerei la patente per tre mesi ai genitori. Poi si vede”, conclude in modo quasi provocatorio il responsabile dipartimenti del partito del Carroccio.