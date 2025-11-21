Sessualità a scuola, a Roma iniziativa di Save the Children “per contrastare stereotipi e discriminazioni”

Nel cuore di Testaccio, a Roma, decine di quaderni rossi con il titolo “Non vedo l’ora” sono comparsi tra gli alberi e sulle panchine di piazza Santa Maria Liberatrice. Dentro, pagine completamente bianche. Un gesto simbolico che, scrive l’Ansa, invita a riflettere sull’assenza di una scuola che parli “di emozioni, corpo, relazioni”. L’iniziativa è di Save the Children e anticipa la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’obiettivo è sottolineare quanto sia importante introdurre percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità, “in maniera graduale e adeguata all’età”, per favorire benessere, rispetto reciproco e relazioni libere da violenza.

La ricerca “Le ragazze stanno bene”

“L’educazione all’affettività e alla sessualità è uno strumento essenziale per contrastare stereotipi e discriminazioni”, ha dichiarato Giorgia D’Errico, direttrice delle Relazioni Istituzionali di Save the Children. Un tema urgente, come evidenzia la ricerca “Le ragazze stanno bene”, secondo cui più di un’adolescente su due ha sperimentato comportamenti lesivi o violenti da parte del partner, mentre il 30% degli adolescenti considera la gelosia un atto d’amore. “È di fondamentale importanza lavorare con i ragazzi e le ragazze per prevenire il rischio di normalizzazione di comportamenti aggressivi e di ogni forma di violenza”, ha aggiunto D’Errico.

“Facciamolo in classe” in 15 città italiane

L’azione, realizzata insieme al Movimento Giovani per Save the Children nell’ambito della campagna “Facciamolo in classe”, sarà rilanciata in 15 città italiane, da Venezia a Bari. Il 25 novembre verrà diffuso anche il toolkit “Non Vedo L’Ora. Strumenti per occupare spazi di educazione all’affettività e sessualità”, scaricabile dal sito del Movimento Giovani grazie al QR code presente sui quaderni. L’idea nasce dalla collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Roma.