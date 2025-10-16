Settimana della Lingua Italiana nel mondo 2025, al via la XXV edizione: i temi e i dati

E’ in pieno svolgimento “La Settimana della Lingua italiana nel mondo”, che si tiene ogni anno nella terza settimana di ottobre. E’ organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con i principali partner della promozione linguistica (MiC, MIM, MUR, CePeLL, Governo della Confederazione Elvetica, Accademia della Crusca, CGIE, Comunità Radiotelevisiva Italofona, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, RAI Italia e Società Dante Alighieri).

L’iniziativa è divenuta nel tempo la più importante rassegna su scala globale dedicata alla lingua italiana, sin dalla sua istituzione nel 2001, questo appuntamento ha ricevuto annualmente l’Alto Patronato da parte della Presidenza della Repubblica.

Il tema del 2025

Negli anni tanti i temi toccati e affrontati dagli organizzatori, da “La lingua italiana e il mare” a “L’italiano sul palcoscenico”, da “L’italiano delle arti e della parola” all’ultima edizione del 2024 che è stata dedicata a “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”.

Nell’anno della I Conferenza internazionale dell’Italofonia, che si terrà il prossimo 19 novembre a Roma, e in continuità con la quinta edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, la XXV Settimana della lingua italiana nel mondo intende celebrare lo spazio linguistico, culturale e sociale dell’italiano, immaginando una nuova comunità di persone nel mondo legate dalla passione per la nostra lingua e, attraverso di essa, dalla vicinanza al nostro Paese. Il tema di questa edizione è “Italofonia: lingua oltre i confini”.

Accademia della Crusca

In occasione della Settimana, come ogni anno l’Accademia della Crusca distribuisce un libro in formato elettronico. Il volume è una raccolta di contributi accademici, pubblicato dalla Crusca con la partecipazione dell’editore GoWare. completamente e gratuitamente scaricabile durante la Settimana; è dedicato alla presenza e alla diffusione dell’italiano fuori dai confini delle aree italofone.

È articolato in due sezioni: la prima è riservata ad Accademici corrispondenti stranieri della Crusca che presentano i loro percorsi autobiografici e offrono valutazioni dello stato dell’italiano nelle loro nazioni. La seconda sezione raccoglie una scelta di otto saggi che affrontano la presenza e la percezione dell’italiano “oltre i confini”, in Francia, paesi dell’ex Jugoslavia, Germania, Estonia, Canada, Cina, Giappone. Si è poi voluto dare risalto ad alcune specifiche iniziative: le scuole italiane in Europa e in Africa che fanno capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’attività della Comunità Radiotelevisiva Italofona e quella dell’Osservatorio degli Italianismi nel Mondo (OIM) dell’Accademia della Crusca. Numerosi gli eventi di presentazione a cura degli istituti italiani di cultura da Tallinn a Berna, da Toronto a Firenze. Per poter scaricare il libro si può utilizzare il seguente link https://www.goware-apps.com/libri/italofonia-lingua-oltre-i-confini/.

L’italiano nel mondo

Secondo i dati più aggiornati dell’Ethnologue (https://www.ethnologue.com/language/ita/) e del Ministero degli Affari Esteri, l’italiano è parlato da circa 85 milioni di persone nel mondo, tra madrelingua e persone che lo parlano come seconda lingua. Circa 65-67 milioni sono madrelingua, prevalentemente in Italia, Svizzera (Canton Ticino), San Marino e alcune aree della Slovenia e Croazia. Oltre 18 milioni lo parlano come seconda lingua, in contesti scolastici, culturali o familiari.

Per sapere invece dove si studia l’italiano nel mondo, si può consultare l’interessante e dettagliata ricerca https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-studenti-della-lingua-italiana-nel-mondo-un-approfondimento-statistico/ pubblicata sulla rivista online Dialoghi Mediterranei, che apre un mondo ricco di numeri, rispetto a quanti in tutti i continenti studiano l’italiano: se in Giappone è l’ottava lingua straniera studiata, è invece al secondo posto a Malta, in Serbia, in Australia e in Albania.