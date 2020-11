Settimana della Scienza per le scuole. In attesa della Notte Europea dei Ricercatori

Settimana della Scienza per le scuole. In attesa della Notte Europea dei...

Sabato 21 novembre inizia la Settimana della Scienza del progetto EARTH, con tantissimi eventi per scuole, adulti, appassionati e curiosi, mentre Frascati Scienza, insieme ad altri partner, fa sapere ciò che accadrà il 27 novembre nella Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Intanto Il progetto EARTH è associato alla Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Tutti gli eventi, in ottemperanza degli ultimi DPCM e per garantire la sicurezza dei partecipanti, si svolgeranno online.

Degli studenti e delle studentesse appassionati di scienza si occuperà l’ Università di Roma Tre attraverso il mappamondo orientato del giardino astronomico del Dipartimento di Matematica e Fisica.

Dal 23 e fino al 27 ci saranno i “Cervelli fumanti” insieme ai divulgatori scientifici di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, un webinar interattivo che fornisce ai giovani numerose informazioni sul fumo per limitare la possibilità che possa prendere il controllo su di loro.

I “Lanciatori Spaziali” di Esa – Agenzia Spaziale Europea arrivano direttamente a scuola: nel laboratorio per ragazzi della scuola primaria (23 e 24 novembre) e secondaria di primo grado (25 e 26 novembre) sarà possibile costruire un modellino e scoprire come fa un lanciatore ad arrivare fino a 800 km di distanza dalla Terra!

Dal 25 al 27 Fondazione Umberto Veronesi nel webinar “Io vivo sano Alimentazione e Movimento” ci ricorda che la prevenzione inizia quando ci sediamo a tavola. Siamo soliti vedere suggestive immagini girate grazie ai droni, ma Banca d’Italia ci mostra “I droni nella manutenzione immobiliare“, un ulteriore impiego per la conservazione di edifici storici e interventi di restauro.

Sempre a cura dell’istituto “Cybersecurity, consapevolezza è protezione” per scoprire tutte le tracce che lasciamo in rete e le possibili minacce cui ci esponiamo.

L’Associazione Laureati Ateneo Cassino e Lazio Meridionale “new entry del partenariato” ha pensato a una riflessione su sentimenti di unione e appartenenza partendo dalle “Origini Cammino di San Benedetto verso un itinerario europeo“.

Giocattoli biodegradabili e insetti per la bellezza, sono solo alcune delle cose che si potranno scoprire in “La bioeconomia e i prodotti bio-based” con FVA-New Media Research e i progetti Europei BIOVOICES e Biobridges.

Venerdì 27 ci sarà “SuperEvolotto“: l’unica tombola dedicata alle scuole in cui non si estraggono numeri ma variabili ambientali a cura dei divulgatori scientifici di Associazione G.Eco. Scienza Divertente Roma proporrà invece delle “Letture-esperimenti Piccola guida per Ecoschiappe“. Sempre nella mattina di venerdì due eventi per le scuole secondarie di secondo grado: “Turismo e nuovi scenari post Covid 19 tra responsabilità e prossimità” organizzato dal dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e “Agenda UN 2030 e l’Europa del Green Deal” a cura del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Durante la Settimana della Scienza sono tanti poi gli eventi oltre l’orario scolastico.

Sabato 21 Mindsharing.tech e CoderDojo SPQR propongono due laboratori di “Attività di coding” per bambini e ragazzi.

Ricco di esempi di resilienza il programma dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro: dalle macerie di Amatrice, ai dipinti murali, passando per nuove tecnologie e tante curiosità da scoprire. Vulcani, acceleratori di particelle, dinosauri e molto altro: ce n’è davvero per tutti i gusti e gli interessi nel palinsesto dell’Università di Roma Tre.

Nei pomeriggi infrasettimanali dal 23 al 26, “pillole di scienza” con “It’s Earth o’ clock“, a cura dei ricercatori di Raffa fa Cose e “Parola ai Ricercatori“, ogni pomeriggio un’intervista diversa agli esperti dell’Università di Roma Tre. Sempre con lo stesso Ateneo, un approfondimento dedicato al Covid19 con la Prof.ssa Elisabetta Affabris, docente di Virologia del Dipartimento di Scienze, in “A tu per tu col Coronavirus“.

Gli eventi sono tutti online gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione. Per farlo bisogna verificare le modalità di accesso all’evento e seguire le istruzioni.

L’intero programma è consultabile qui.