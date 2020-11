Si riapre il 4 dicembre o a gennaio? Le certezze sono poche [VIDEO]

Il decreto in vigore prevede misure restrittive per le scuole fino al 3 dicembre ma è difficile che il giorno 4 si possa riaprire tutto anche in relazione al fatto che le zone rosse non accennano per ora a ridursi.

Intanto proseguono le polemiche: secondo un quotidiano nazionale la Ministra avrebbe parlato di scuole riaperte non prima di gennaio, ma Azzolina ha subito smentito; per parte sua il Ministro Di Maio afferma che la Ministra dell’Istruzione ce la sta mettendo tutta e invita i media a raccontare la verità.



E ci sono anche il problema della validità dell’anno scolastico e quello della valutazione degli studenti.

Di questo e altro parliamo nel nostro consueto video del lunedì.