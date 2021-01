Sicilia e Lombardia in zona rossa, Teresa Mannino: finalmente abbiamo raggiunto l’Unità d’Italia [VIDEO]

Continuano gli appuntamenti con la prof in DAD.

Teresa Mannino, la comica palermitana, ha appena pubblicato il suo quarto video, con il quale racconta in maniera ironica le vicende di una professoressa in didattica a distanza.

“Lo sa che la Lombardia e la Sicilia sono in zona rossa?” chiede la studentessa Giusy.

“Finalmente abbiano raggiunto l’Unità d’Italia!” risponde la prof, che sottolinea anche come le varie misure di contrasto alla diffusione del Covid siano difficili da recepire: “Se tu mi dici: non potete uscire, non potete fare più niente! Noi lo capiamo. Ma se tu mi dici: potete uscire, ma non vi potete fermare, vi potete bere il caffè, ma non vi potete assittare! Noi diamo adito a grandi interpretazioni“.

E, sempre nell’ottica del Nord vs Sud, la Mannino ricorda la regola delle due persone che possono andare in un’altra abitazione. “Se tu mi dici: potete fare la cena con due parenti alla volta! Come li scelgo io quei parenti in Sicilia? A Milano lo puoi fare perché hai solo due parenti, manco ti ricordi come si chiamano. Ma in Sicilia non puoi invitare due parenti alla volta, perché tutti gli altri si offendono. Per il Siciliano è peggio il parente offeso del Covid!“.

Nel terzo video, pubblicato qualche giorno fa, la docente, un po’ malinconica perché lontana dai suoi ragazzi, propone addirittura di fare lezione nei camerini di Zara, visto che i negozi (quelli sì!) sono aperti per i saldi.