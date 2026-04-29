Sicilia, “Il mare ha imparato a contare”: studenti a lezione di umanità tra migrazioni e diritti

Un titolo poetico per un tema che brucia di attualità. L’I.C. “Lombardo Radice Virgilio” di Paternò (Catania) ha ospitato un incontro di Educazione Civica dedicato al fenomeno dell’immigrazione, coinvolgendo tre voci autorevoli e complementari capaci di restituire ai ragazzi la complessità di un dramma che si consuma ogni giorno nel Mediterraneo.

Tre sguardi sul Mediterraneo, tra immagini, poesia e diritto

Ad aprire i lavori è stata la professoressa Lina Gandolfo, promotrice dell’evento, che ha inquadrato il tema attraverso i riferimenti costituzionali: dall’articolo 2 sui diritti inviolabili dell’uomo all’articolo 10 sul diritto d’asilo, fino alla Dichiarazione Universale del 1948, che riconosce la libertà di movimento come diritto naturale di ogni individuo. Tre gli esperti intervenuti. Il regista Alfredo Lo Piero ha proiettato immagini del suo documentario pluripremiato sulla condizione dei migranti in mare. Marilina Giaquinta, poetessa ed ex dirigente della Polizia di Stato, ha portato vent’anni di esperienza negli sbarchi etnei, tradotti nel libro “Il futuro è straniero”. Orazio Longo, sostituto procuratore al Tribunale per i minorenni di Catania, ha illustrato il percorso giuridico che tutela i minori non accompagnati. A chiudere, gli interventi degli studenti con domande, testimonianze familiari e lavori iconografici.