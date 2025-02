Sicurezza a scuola, ancora pochi giorni per partecipare al concorso “Vito Scafidi”: c’è tempo fino al 3 marzo

Ancora pochi giorni per partecipare alla XIX edizione del Premio Buone pratiche sicurezza e salute a scuola “Vito Scafidi”, promosso da Cittadinanzattiva, dedicato alle scuole di ogni ordine e grado che abbiano realizzato progetti, nell’anno scolastico in corso o in quello precedente, dedicati ai seguenti temi: Sicurezza a scuola, sul territorio, in rete, salute globale; cittadinanza attiva; sostenibilità ambientale, sociale, economica.

Per i vincitori, oltre al premio, è prevista una visita presso la struttura della Fondazione Enpam e del museo Ninfeo.

Chi può partecipare

Potranno concorrere le scuole/le classi che invieranno progetti già realizzati in precedenza (a.s. 2023-2024) o ancora in corso, insieme ad allegati, esclusivamente multimediali, riguardanti una delle seguenti aree:

1. SICUREZZA A SCUOLA, SUL TERRITORIO, IN RETE: conoscenza e adozione di comportamenti corretti per fronteggiare emergenze all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno determinate da rischi naturali e non; prevenzione di episodi di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e vandalismo; sicurezza stradale; conoscenza delle criticità e potenzialità di tecnologie, social network, intelligenza artificiale.

L’area Sicurezza, quest’anno prevede una “sezione speciale” dedicata al concorso fotografico “Scatti di Sicurezza”.

2. SALUTE GLOBALE: educazione alla cura di sé e degli altri; educazione alimentare; promozione di corretti stili di vita e ben-essere, attività motorie e sportive; prevenzione e/o gestione dei disturbi del comportamento alimentare; sovrappeso patologico e obesità.

3. CITTADINANZA ATTIVA: promozione della cittadinanza attiva, di percorsi di educazione civica, di esperienze solidali nei confronti dei soggetti più deboli; di convivenza civile, legalità, inclusione sociale; di cura, recupero, gestione di spazi interni ed esterni alle scuole/comunità, ecc.

4. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA: conoscenza e adozione di comportamenti corretti rivolti alla tutela dell’ambiente e alle problematiche sociali ed economiche derivanti dal cambiamento climatico.; conoscenza degli obiettivi di sviluppo e adozione di stili di consumo sostenibili.

Scadenza

I progetti dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 3 marzo 2025.