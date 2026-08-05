Sicurezza a scuola, il collaboratore scolastico parcheggia l’auto sotto le scale antincendio e il RSPP non dice nulla

Il problema sicurezza nelle scuole è di particolare importanza perché le responsabilità dell’incolumità degli studenti e dei lavoratori non è da sottovalutare nella maniera più assoluta. Ci viene posta una domanda da un RSL (Responsabile Sindacale dei Lavoratori):”Il collaboratore scolastico di un plesso parcheggia la sua auto sotto le scale antincendio della struttura scolastica e il RSPP ( Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) non dice nulla e lascia correre. È corretto tutto questo? Di chi è la responsabilità in caso di pericolo?“.

Responsabilità sono sempre del ds

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una funzione prevista dal d.lgs. 81/2008, quindi esiste l’obbligo di nominare qualcuno che coordini i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi che potrebbero accadere in una scuola. Tale ruolo può essere ricoperto da un dipendente interno alla scuola, da un professionista esterno o anche , in certe casi, dallo stesso dirigente scolastico.

In ogni caso, anche se il ruolo di RSPP è affidato ad un professionista esterno, la responsabilità della vigilanza dell’operato del RSPP è sempre del dirigente scolastico.

Il caso del collaboratore scolastico

La domanda che ci pone il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in relazione al caso del collaboratore scolastico che abitualmente parcheggi l’auto sotto le scale antincendio della scuola, ha una risposta evidentemente chiara: “non è accettabile che chiunque parcheggi la propria autovettura sotot la scala antincendio della scuola“. Parcheggiare qualsiasi veicolo sotto o in prossimità delle scale antincendio di una scuola o comunque di una qualsiasi struttura pubblica è una grave violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08 e DM 10 marzo 1998).

È importante sottolineare che la zona sottostante e circostante le scale di emergenza fa parte della “via di esodo”. Deve essere sempre completamente sgombra per permettere il deflusso rapido delle persone verso il punto di raccolta, inoltre c’è anche il rischio, in caso di incendio, che se l’auto dovesse prendere fuoco, le fiamme e il fumo tossico avvolgerebbero la scala antincendio, rendendola inutilizzabile e intrappolando chi si trova ai piani superiori. Oltretutto le autovetture contengono serbatori di carburante altamente infiammabili e ci potrebbe essere anche il rischio di esplosioni pericolosissime.

Valutazioni dei rischi

Tra i compiti del dirigente scolastico coadiuvato dal RSPP ci sono importntissimi compiti che hanno carattere di obbligatorierà:

Valutazione rischi: Stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Misure preventive: Progetta e verifica i sistemi di protezione e prevenzione aziendale.

Formazione: Propone i corsi di informazione e formazione obbligatoria per i lavoratori, consultando preventivamente i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza.