Sicurezza a scuola, in Gazzetta il DL 159/2025: estesa la copertura assicurativa anche al tragitto scuola-lavoro nell’ambito degli ex PCTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Il provvedimento introduce una serie di misure significative con impatti diretti sui settori della formazione, della sicurezza e del mondo del lavoro.

Articolo 5 – Formazione e cultura della sicurezza

Una quota stabile di risorse INAIL sarà destinata alla promozione della cultura della salute e sicurezza, con particolare attenzione alla formazione.

I percorsi formativi coinvolgeranno:

il sistema di Istruzione e Formazione Professionale ,

, gli istituti tecnici ,

, le ITS Academy ,

, le università ,

, e l’alta formazione artistica e musicale.

L’obiettivo è diffondere conoscenze e buone pratiche sulla prevenzione e sulla sicurezza fin dai percorsi scolastici e accademici.

Articolo 6 – Requisiti per gli enti formatori

Un Accordo tra Stato e Regioni definirà criteri e requisiti uniformi per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa misura mira a garantire standard qualitativi omogenei e una maggiore affidabilità dei percorsi formativi.

Articolo 7 – Attività di formazione scuola-lavoro

Viene estesa la copertura assicurativa INAIL anche agli infortuni che possono avvenire durante il tragitto tra l’abitazione dello studente e il luogo in cui si svolge l’attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO).

Inoltre, saranno escluse dalle convenzioni tra scuole e imprese ospitanti le attività considerate ad alto rischio, per garantire la massima tutela degli studenti coinvolti.

Modifica al D.Lgs. 81/2008 – Educazione alla sicurezza nelle scuole

All’INAIL viene attribuito un nuovo compito: promuovere campagne informative e progetti formativi dedicati alla sicurezza, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

In questo modo, la sicurezza sul lavoro entra a pieno titolo tra i temi formativi fondamentali del percorso scolastico.