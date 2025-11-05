Sicurezza a scuola, in Gazzetta il DL 159/2025: estesa la copertura assicurativa anche al tragitto scuola-lavoro nell’ambito degli ex PCTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento introduce una serie di misure significative con impatti diretti sui settori della formazione, della sicurezza e del mondo del lavoro.
Articolo 5 – Formazione e cultura della sicurezza
Una quota stabile di risorse INAIL sarà destinata alla promozione della cultura della salute e sicurezza, con particolare attenzione alla formazione.
I percorsi formativi coinvolgeranno:
- il sistema di Istruzione e Formazione Professionale,
- gli istituti tecnici,
- le ITS Academy,
- le università,
- e l’alta formazione artistica e musicale.
L’obiettivo è diffondere conoscenze e buone pratiche sulla prevenzione e sulla sicurezza fin dai percorsi scolastici e accademici.
Articolo 6 – Requisiti per gli enti formatori
Un Accordo tra Stato e Regioni definirà criteri e requisiti uniformi per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa misura mira a garantire standard qualitativi omogenei e una maggiore affidabilità dei percorsi formativi.
Articolo 7 – Attività di formazione scuola-lavoro
Viene estesa la copertura assicurativa INAIL anche agli infortuni che possono avvenire durante il tragitto tra l’abitazione dello studente e il luogo in cui si svolge l’attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO).
Inoltre, saranno escluse dalle convenzioni tra scuole e imprese ospitanti le attività considerate ad alto rischio, per garantire la massima tutela degli studenti coinvolti.
Modifica al D.Lgs. 81/2008 – Educazione alla sicurezza nelle scuole
All’INAIL viene attribuito un nuovo compito: promuovere campagne informative e progetti formativi dedicati alla sicurezza, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
In questo modo, la sicurezza sul lavoro entra a pieno titolo tra i temi formativi fondamentali del percorso scolastico.