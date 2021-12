Sicurezza a scuola: ok delle Commissioni Finanza e Lavoro per lo “scudo penale” per i dirigenti scolastici

Sicurezza a scuola: ok delle Commissioni Finanza e Lavoro per lo “scudo...

Si sono conclusi nella serata del 30 novembre i lavori delle Commissioni congiunte Finanze e Lavoro del Senato sulla conversione in legge del decreto 146 in materia di fisco e lavoro.

Sul filo di lana è stato approvato un emendamento al Decreto 81 del 1008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La modifica riguarda l’articolo 18, quello riguardante gli obblighi del datore di lavoro.

Per la verità nel sito del Senato non è ancora disponibile la documentazione completa della discussione svoltasi nel corso dell’ultime sedute e quindi non è ancora possibile avere una idea chiara e precisa di cosa voglia di cosa sia stata effettivamente deciso dalle Commissioni.

Secondo quanto dichiara l’Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell’area dell’istruzione e della ricerca (Udir) si fa chiarezza sulla responsabilità dei dirigenti scolastici che vengono così esonerati da responsabilità civili, amministrative e penali, nel momento in cui dimostrano di aver fatto quanto di loro competenza; inoltre, sempre secondo quanto prevede l’emendamento approvato, potranno interdire l’utilizzo degli edifici nel momento in cui dovessero valutare il rischio di pericolo.

“Finalmente – dichiara il presidente dell’Udir Marcello Pacifico – i presidi, che non hanno mai avuto il potere di spesa sugli interventi, grazie all’emendamento approvato dalla Commissione del Senato, suggerito da Udir e presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, potranno essere tutelati da un buco normativo che li vedeva spesso inermi incolpevoli nel banco degli imputati”.



Per completezza di informazione va detto che per il momento la modifica al Decreto 81 è stata approvata dalle Commissioni; il provvedimento deve però ancora essere esaminato dall’aula del Senato e quindi, allo stato attuale, appare prematuro affermare che cambiano le regole in materia di sicurezza nelle scuole.