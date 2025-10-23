Sicurezza informatica, sulla piattaforma UNICA arriva Sicurnauti

Sulla piattaforma UNICA è stato attivato un nuovo servizio: si chiama Sicurnauti ed è stato avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di studenti, genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente sui rischi e le minacce presenti nel web.
Attraverso contenuti multimediali e info-formativi consultabili dalle aree private degli utenti, Sicurnauti mira a promuovere comportamenti responsabili nell’uso delle tecnologie digitali.
VAI AL SERVIZIO
I materiali disponibili
I materiali dell’iniziativa sono disponibili nella sezione “Video e comunicazioni” raggiungibile a partire dal menu di navigazione dell’area privata degli utenti.
È possibile accedere all’area privata con le credenziali digitali per i servizi della pubblica amministrazione:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Electronic IDentification Authentication and Signature (eIDAS).
- Credenziali proprietarie MIM.
I destinatari
I contenuti sono pensati per diverse categorie di utenti:
- Studenti della scuola secondaria di secondo grado.
- Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale.
- Dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente.