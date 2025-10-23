Sicurezza informatica, sulla piattaforma UNICA arriva Sicurnauti

Sulla piattaforma UNICA è stato attivato un nuovo servizio: si chiama Sicurnauti ed è stato avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di studenti, genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente sui rischi e le minacce presenti nel web.

Attraverso contenuti multimediali e info-formativi consultabili dalle aree private degli utenti, Sicurnauti mira a promuovere comportamenti responsabili nell’uso delle tecnologie digitali.

I materiali disponibili

I materiali dell’iniziativa sono disponibili nella sezione “Video e comunicazioni” raggiungibile a partire dal menu di navigazione dell’area privata degli utenti.

È possibile accedere all’area privata con le credenziali digitali per i servizi della pubblica amministrazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Electronic IDentification Authentication and Signature (eIDAS).

Credenziali proprietarie MIM.

I destinatari

I contenuti sono pensati per diverse categorie di utenti:

Studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale.

Dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente.

Contenuti per gli studenti

Contenuti per le famiglie

Contenuti per DS e docenti