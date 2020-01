Sicurezza scuole, mercoledì 29 gennaio convegno a Palermo

La sicurezza nelle scuole resta al centro del dibattito. Il sindacato Udir ha infatti convocato tutti i dirigenti scolastici a Palermo, il prossimo 29 febbraio, per fare il punto della situazione con il Ministro dell’Istruzione Azzolina, con il viceministro Ascani, il sottosegretario De Cristofaro e gli esperti del settore.

Il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, in una intervista a Teleborsa, ha spiegato che il convegno di Udir è proprio sul tema “Scuole in sicurezza” e si presenta in linea di continuità con la consultazione pubblica, organizzata dal Ministero del Lavoro, per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza nel pubblico impiego. Si ricorda che in Italia più di 17 mila edifici scolastici si trovano in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta. Quasi la metà delle scuole del Paese non possiede certificati di abitabilità e solo il 53% ha quello di collaudo statico. Dal 2013 si sono registrati oltre 250 crolli e dal 2001 l’insicurezza delle scuole ha provocato 39 vittime tra gli studenti.