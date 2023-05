SIDI, per sapere notizie in anticipo su mobilità e commissioni di maturità. Il 24 maggio escono i bollettini ufficiali della mobilità e il 31 notizie sull’esame di Stato

SIDI, per sapere notizie in anticipo su mobilità e commissioni di...

Un espediente per conoscere in anticipo se si è stati trasferiti o nominati come Presidenti o Commissari esterni degli esami di Stato è quello di fare un’interrogazione, per codice fiscale, al SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione).

Ecco cosa è il SIDI

Il SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito è un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Non tutti a scuola hanno accesso al SIDI, ma chi è autorizzato può verificare delle informazioni anche in anticipo rispetto la pubblicazione di bollettini ufficiali come la mobilità territoriale e professionale o anche per conoscere, in anticipo rispetto la pubblicazione ufficiale, le commissioni degli esami di Stato.

L’abilitazione al SIDI avviene in automatico solo per i Dirigenti Scolastici, i Direttori dei Servizi generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi delle segreterie scolastiche, tramite una procedura che acquisisce l’informazione direttamente dai Fascicoli del Personale, nel momento in cui l’utente viene censito all’interno di essi e dopo che ha fatto “richiesta della casella di posta personale scuola” su Istanze OnLine.

Se l’utente non si era precedentemente registrato al portale Miur, l’utenza di portale viene creata contestualmente all’abilitazione al SIDI.

Per il personale Docente e Tecnico o Ausiliario delle scuole, con incarico temporaneo in segreteria, l’abilitazione al servizio non è automatica; l’utente può farne richiesta solo se in possesso della casella di posta @istruzione.it.

Per la richiesta della posta @istruzione.it è disponibile la funzione “Richiesta della casella di posta personale scuola” su Istanze OnLine.

Esiti della mobilità docenti pubblici mercoledì 24 maggio

È bene ricordare che il prossimo mercoledì 24 maggio sul portale Istanze Online del Ministero, saranno resi pubblici gli esiti della mobilità 2023/2024. Per verificare il risultato della mobilità, dal 24 maggio 2023, sarà possibile controllare il proprio esito nel seguente modo: “Entrando nella piattaforma Istanze online con user e password, andando su ”Altri Servizi” si deve scorrere la pagina per arrivare al servizio “Mobilità in Organico di diritto”. L’utente che seleziona il servizio “Mobilità in Organico di diritto” (all’interno dell’area Altri Servizi del portale presentazione istanze on line) andrà ad esplorare un’area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all’interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità per l’anno 2023/2024, avvalendosi dei servizi proposti in quest’area, potrà: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all’interno del processo di mobilità. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

Si potrà anche interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

Si potrà interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Una volta arrivati al giorno degli esiti della mobilità, quest’anno il prossimo 24 maggio 2023, si potrà interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. La funzione è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell’ordine scuola richiesto”.

Qualcuno prova ad avere informazioni sulla propria mobilità, utilizzando il metodo dell’interrogazione al SIDI, ma ultimamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha schermato queste informazioni fino al giorno della pubblicazione ufficiale.

Presidenti e Commissari esterni esami di Stato

La data della pubblicazione ufficiale delle Commissioni degli esami di Stato è ancora coperta dal segreto d’ufficio, ma trapelano notizie che darebbero l’uscita dei nominativi dei Presidenti e Commissari esterni degli esami di Stato 2023/2024 per il 31 maggio o al massimo per il prossimo 1 giugno. La curiosità di conoscere tali nominativi, da parte degli interessati, ma anche da parte di alunni e famiglie è tantissima. Tale curiosità spinge le segreterie scolastiche ad interrogare il SIDI anche per avere conoscenza di queste informazioni. Basta attendere ormai qualche giorno è tutti i nomi dei Presidenti e dei Commissari esterni saranno resi pubblici.