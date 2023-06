Signor Ministro, si è scordato di noi, Ds asteriscati del concorso 2017!

Dopo avere superato scritto, orale, anno di formazione e prova, prestato servizio senza demerito e aver servito la scuola italiana durante il difficile periodo della pandemia raggiungendo le sedi loro assegnate, anche a migliaia di chilometri di distanza, i Dirigenti Scolastici concorso 2017 destituiti per non avere raggiunto il punteggio necessario alla preselettiva 2017 (il triplo dei posti messi a bando), riponevano speranze nel nuovo Governo e nel Ministero dell’Istruzione e del Merito per risolvere positivamente la loro controversa situazione, invece …

L’approvazione dell’emendamento che vedrà i dirigenti siciliani reintegrati a partire da settembre 2023 è iniquo in quanto i dirigenti siciliani si trovano in una situazione di fatto analoga a quella dei destituiti 2017 ma giuridicamente peggiore in quanto bocciati al concorso ordinario; tali dirigenti siciliani hanno già ottenuto una sanatoria prevista dal D.M. n. 499/2015 e, poiché nuovamente bocciati, hanno ottenuto la ripetizione del corso-concorso e sentenza del Consiglio di Stato negativa.

Come i dirigenti siciliani, anche alcuni dirigenti “cosiddetti asteriscati” hanno svolto il ruolo, a partire dal 2019 (tre anni).

I dirigenti “asteriscati” si sentono mortificati, per l‘ennesima volta, da quella politica che proclama equità e giustizia in nome della Costituzione!

Ancora, grazie al connubio Ministero e Parlamento, la Sicilia si rende protagonista di sanatoria sic et simpliciter, creando disparità di trattamento tra cittadini davanti alla legge!

Tutti i dirigenti scolastici, destituiti e asteriscati, riunitisi nel Comitato Merito e Cambiamento, chiedono che venga presa in seria considerazione la loro posizione onde poter definire una vicenda assurda che sta nuocendo gli interessati e le loro famiglie!

Il Presidente del Comitato Merito e Cambiamento