Siisl NASpI, cosa devono fare i docenti supplenti? Le scadenze e come fare domanda

Cosa è il portale Siisl? Cosa devono fare i docenti che hanno fatto domanda per la disoccupazione (NASpI)? Ecco una guida schematica e chiara per i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato che hanno richiesto l’indennità di disoccupazione (NASpI) al termine dell’anno scolastico, curata da Snals Cuneo.

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare della prestazione erogata dall’INPS, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

Presentazione della domanda

La domanda va inviata telematicamente tramite il sito dell’INPS. È fondamentale prestare attenzione alle scadenze per non perdere giorni di indennità:

Termine consigliato: entro 8 giorni dalla cessazione del contratto. In questo modo, l’indennità decorre dal giorno successivo al licenziamento.

entro dalla cessazione del contratto. In questo modo, l’indennità decorre dal giorno successivo al licenziamento. Termine massimo: entro 68 giorni . Se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno, la NASpI decorrerà solo dal giorno successivo alla presentazione.

entro . Se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno, la NASpI decorrerà solo dal giorno successivo alla presentazione. Lavorazione: una volta inviata, l’INPS verificherà i requisiti e disporrà l’erogazione in caso di esito positivo.

Oltre alla domanda classica, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), come riportato dal Messaggio Inps numero 4011 del 28-11-2024 e dal Decreto 174/2024 del Ministero del Lavoro che prevede l’iscrizione d’ufficio dei beneficiari NASpI al servizio.

Scadenza: entro 15 giorni dall’inizio della NASpI.

entro dall’inizio della NASpI. Azioni da compiere: bisogna accedere al portale (sezione “Accesso NASPI/Dis-Coll”), aggiornare i propri dati, compilare il Curriculum Vitae e sottoscrivere il PAD (Patto di Attivazione Digitale). Questo step è diventato un requisito obbligatorio.

Il Centro per l’impiego (CPI)

Dopo gli adempimenti digitali, potresti essere convocato dal Centro per l’Impiego per definire il PSP (Patto di Servizio Personalizzato). Questa fase può includere:

Colloqui di orientamento.

Attività di accompagnamento al lavoro.

Corsi di formazione.

Gestione di nuove supplenze

In caso di nuova convocazione per una supplenza (breve o annuale) durante il periodo di percezione dell’indennità, è necessario: