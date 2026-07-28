Siisl NASpI, cosa devono fare i docenti supplenti? Le scadenze e come fare domanda

Cosa è il portale Siisl? Cosa devono fare i docenti che hanno fatto domanda per la disoccupazione (NASpI)? Ecco una guida schematica e chiara per i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato che hanno richiesto l’indennità di disoccupazione (NASpI) al termine dell’anno scolastico, curata da Snals Cuneo.
Per poter beneficiare della prestazione erogata dall’INPS, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
La domanda va inviata telematicamente tramite il sito dell’INPS. È fondamentale prestare attenzione alle scadenze per non perdere giorni di indennità:
Oltre alla domanda classica, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), come riportato dal Messaggio Inps numero 4011 del 28-11-2024 e dal Decreto 174/2024 del Ministero del Lavoro che prevede l’iscrizione d’ufficio dei beneficiari NASpI al servizio.
Dopo gli adempimenti digitali, potresti essere convocato dal Centro per l’Impiego per definire il PSP (Patto di Servizio Personalizzato). Questa fase può includere:
In caso di nuova convocazione per una supplenza (breve o annuale) durante il periodo di percezione dell’indennità, è necessario: