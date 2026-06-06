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Docenti
06.06.2026

Sintomi Adhd, cosa devono sapere i docenti? Le osservazioni da fare e la lettura dei comportamenti

Redazione
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Indice
Quali obiettivi?
Quale approccio?
Il corso

Tra quiz online, video sui social e checklist da compilare in pochi minuti, il rischio di etichettare come ADHD qualsiasi difficoltà di attenzione è sempre più concreto. Eppure una diagnosi non può nascere da un test trovato sul web. Servono osservazioni approfondite, valutazioni specialistiche e una lettura attenta dei comportamenti nei diversi contesti. È qui che il contributo dei docenti diventa prezioso: la loro esperienza quotidiana in classe offre elementi che nessun questionario standardizzato può restituire, aiutando a distinguere un disagio temporaneo da una reale condizione del neurosviluppo.

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Quali obiettivi?

Il webinar mira a far acquisire al docente tecniche, strategie e modalità pratiche di intervento in classe in presenza di uno o più alunni con Adhd, sia nella variante con deficit d’attenzione sia in quella con iperattività.

Quale approccio?

Il taglio del corso è abbastanza pratico, al fine di far acquisire ai docenti interessati competenze pratiche d’intervento. e trasformare la teoria in un supporto pratico d’intervento, sottolineando l’importanza di personalizzare l’intervento in classe sulla base delle caratteristiche uniche dell’alunno.

I problemi strettamente legati al disturbo, non si esauriscono nelle criticità di apprendimento o nell’incapacità di raggiungere i propri obiettivi, esse diventano delle vere e proprie barriere sociali, dal momento in cui le ripetute manifestazioni dell’assenza di controllo spesso vengono percepite dagli altri (siano essi insegnanti, genitori di altri compagni o i compagni stessi) come mancanza di educazione, una deduzione che porta a colpevolizzare il bambino e la sua famiglia. Ecco perché è particolarmente importante riconoscere i segni di un disagio e intervenire in maniera appropriata.

Tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire agli studenti con Adhd un ambiente gratificante e stimolante, conoscendo il disturbo e la distinzione tra la variante con deficit d’attenzione e quella con iperattività per essere pronti a intervenire nel caso in cui si presenti un caso o più in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Adhd: strategie di intervento in classe, a cura di Marco Catania, in programma dal 19 giugno.

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