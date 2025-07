Sistema di valutazione, compilazione del questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre 2025 – NOTA

Il MIM ha pubblicato la nota 33906 dell’11 luglio 2025, con oggetto: “SNV – apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e prime indicazioni per la somministrazione del questionario docente”

A partire dall’anno scolastico 2025/2026 prende il via un nuovo ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), come previsto dal DPR 80/2013. La prima fase prevede l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche attraverso la compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Una novità di questo triennio riguarda l’introduzione del RAV anche per le scuole dell’infanzia paritarie mono-ordinamentali e l’adozione del RAV integrato per le scuole del primo ciclo che includono sezioni di scuola dell’infanzia.

Compilazione del Questionario Scuola

Le funzioni di compilazione saranno attive nella piattaforma RAV dal 14 luglio al 25 settembre 2025.

Le scuole dovranno inserire direttamente i dati di loro competenza nel Questionario Scuola, accessibile tramite la Scrivania del portale SNV.

I CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) riceveranno istruzioni specifiche con una successiva nota.

Introduzione del Questionario Docente

Per la prima volta verrà somministrato, nel mese di settembre 2025, un Questionario Docente breve e sperimentale, rivolto a:

Docenti a tempo indeterminato;

Docenti a tempo determinato con incarico annuale e almeno due anni di continuità nella stessa scuola.

L’obiettivo è raccogliere il punto di vista dei docenti su esiti, processi educativi, didattici, gestionali e organizzativi.

Supporto e accompagnamento

Nella piattaforma RAV è disponibile una guida operativa per l’abilitazione dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione.

A partire da settembre, l’INVALSI, in collaborazione con il Ministero e gli USR, promuoverà un piano di accompagnamento rivolto alle scuole per supportarle nell’utilizzo degli strumenti del SNV, con particolare attenzione al nuovo RAV per l’infanzia.

Per assistenza tecnica o abilitazioni all’accesso, è attivo l’indirizzo email: [email protected]

