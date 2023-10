Sistemi scolastici in Europa, sono tre i principali modelli organizzativi: nuovo rapporto Eurydice

Tre sono i principali modelli organizzativi dell’istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli ISCED 1 e 2) identificabili in Europa secondo il nuovo rapporto della Rete Eurydice dal titolo “The structure of the European education systems 2023/2024 schematic diagrams“.

Questi modelli fanno parte dell’istruzione obbligatoria in tutti i paesi europei sistemi educativi e sono:

Istruzione a struttura unica. Dall’inizio alla fine della scuola dell’obbligo, tutto gli studenti seguono un curriculum comune che fornisce un’istruzione generale; inoltre non c’è passaggio dall’istruzione primaria a quella secondaria inferiore. Programmi di studio di base comuni. Dopo aver completato con successo l’istruzione primaria (ISCED livello 1), tutti gli studenti passano al livello secondario inferiore (livello ISCED 2) dove seguono lo stesso programma di studio generale comune. Istruzione secondaria inferiore differenziata. Dopo aver completato con successo l’istruzione primaria, gli studenti seguono percorsi educativi distinti. Al termine dei loro studi, ricevono certificazioni differenti.

L’Italia segue il secondo modello.

La pubblicazione propone poi una serie di diagrammi riferiti ai 39 sistemi educativi esaminati.

Questo il diagramma dell’Italia.