Situazione sempre più complicata anche se nelle scuole siamo già a 600mila vaccinati [VIDEO]

Da oggi 7 milioni di alunni fanno lezione a distanza o comunque non possono frequentare in presenza. E così la situazione diventa sempre più complicata. Il contagio continua a diffondersi anche se sono già 600mila i vaccinati nella scuola.

Non manca la confusione su diverse questioni a partire dalla presenza in classe degli alunni con disabilità, BES e DSA e dalle modalità di intervento dei docenti (per esempio, lezione a distanza fatta da casa o da scuola?).

Per non parlare dei docenti preoccupati che non intendono più sottoporsi più alla vaccinazione, mentre continuano le proteste del Comitato Priorità alla Scuola.

Di tutto questo e altro ancora si parla nel nostro video di oggi.