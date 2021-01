Smart, efficaci e di qualità: i PCTO di EducazioneDigitale.it

In un anno in cui la pandemia e il tasso di disoccupazione giovanile – circa il 31,1% – delineano un futuro sempre più incerto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, i PCTO digitali diventano uno strumento sicuro ed efficace per sopperire al mismatch formativo e dare continuità alle esperienze specialistiche di migliaia di studenti tra i 15 e i 18 anni che, grazie all’ex alternanza scuola-lavoro, continuano a compiere passi importanti nella loro formazione extra curricolare anche nel difficile contesto del 2020.

Da qualche anno EducazioneDigitale.it, piattaforma gratuita dedicata al mondo della scuola, ha sviluppato una struttura di PCTO digitale, efficace e autoguidata, che consente ad aziende e istituzioni di erogare formazione altamente specializzata anche a distanza, raggiungendo gli istituti di tutto il panorama nazionale. Con la stretta della pandemia e l’adozione della DaD nel periodo di scuole chiuse, i PCTO digitali sono diventati una soluzione ampiamente adottata in tutta Italia e apprezzata da migliaia di docenti per la qualità dei contenuti, il facile coordinamento delle classi, la gestione immediata della burocrazia e la certificazione automatica delle ore di PCTO.

I percorsi si articolano generalmente in 2 momenti distinti: una fase di formazione, affidata a video lezioni tematiche guidate da tutor o esperti del settore aziendale, e una fase di attività pratica, avviata da un mandato operativo e supportata risorse utili, che gli studenti possono utilizzare per lo svolgimento del project work. Mentre i ragazzi, in completa autonomia, svolgono il percorso di PCTO, gli insegnanti possono monitorarne i progressi passo per passo, verificando i moduli svolti, i test superati, gli elaborati caricati e gli attestati conseguiti, semplicemente accedendo all’area di “gestione classi”.

Gli elaborati prodotti dagli studenti sono verificati dal tutor aziendale che, sempre sulla piattaforma, può confrontarsi con gli studenti in caso di errori o confermare l’idoneità del progetto, certificando il completamento del percorso formativo digitale.

PCTO: spazio alle competenze

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolti in digitale, oltre ad essere una soluzione ottimale per la formazione a distanza, sono anche veicolo di trasmissione di competenze tecniche e di tematiche di innovazione importantissime per il background professionale di ragazze e ragazzi.

Autoconsapevolezza

I PCTO in digitale sono lo strumento ideale per orientare ragazze e ragazzi alle professionalità del futuro, a partire dalle aspirazioni e dai talenti del singolo studente.



“Che impresa ragazzi” è il percorso che guida gli studenti nell’acquisizione di competenze imprenditoriali, grazie ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di un progetto imprenditoriale, nell’ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di lavoro diversificati.



Il percorso #Youth Empowered, invece, permette di focalizzare l’attenzione sui propri punti di forza e di debolezza, portando gli studenti ad acquisire life e business skills fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro.



“Pronti, Lavoro, VIA!” trasferisce a ragazzi e ragazze i principi fondamentali per costruire una solida cultura previdenziale, al fine di incentivare da parte dei giovani una pianificazione responsabile del futuro personale e lavorativo.

Sostenibilità e impatto ambientale

I PCTO presenti su EducazioneDigitale.it consentono agli studenti di diventare protagonisti di una delle sfide più importanti del nostro tempo, la tutela dell’ambiente, in un’ottica non solo solidale e socialmente responsabile, ma anche professionalizzante.



SPORTELLO ENERGIA è la prima esperienza digitale a fornire una formazione qualificata sul tema della povertà energetica, finalizzata all’individuazione di soluzioni pratiche per la sensibilizzazione delle famiglie e la promozione di un concreto risparmio energetico, attraverso un’indagine statistica guidata sui consumi energetici del proprio territorio, con elaborazione di consigli pratici che incidano, in modo effettivo, sul cambiamento nelle prassi comportamentali.

Formazione tecnica e specialistica

Le innovazioni tecnologiche sono spesso il fulcro dei continui cambiamenti, a livello di competenze e di ruoli, nel mondo lavorativo. I PCTO digitali diventano, quindi, uno strumento importante per garantire al sistema scuola-impresa un aggiornamento costante sulle competenze più richieste nel prossimo futuro.

Con l’iniziativa MENTOR ME, EducazioneDigitale.it si arricchisce di un percorso specializzato, un vero e proprio laboratorio virtuale nell’ambito dell’Automazione Industriale e Meccatronica e della Climatizzazione, che consente a ragazze e ragazzi di vivere un’esperienza altamente professionalizzante.

Con “Costruirsi un futuro nell’industria chimica”, il nuovo PCTO digitale di Federchimica, in avvio con il 2021, gli studenti potranno compiere i primi passi nel mondo del lavoro, acquisendo una formazione aggiornata in base alle esigenze delle aziende del settore e arrivando, così, a colmare il gap tra le competenze possedute e i profili professionali più ricercati dalle imprese.

