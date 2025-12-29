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Attualità
29.12.2025

Smartphone ai bambini provoca danni cognitivi. Un consiglio ai genitori? Non prima dei 13 anni il cellulare ai figli

Redazione

L’Australia ha recentemente aperto la strada, alcuni stanno provando a seguirla, altri hanno preso tempo. Il divieto di utilizzo di smartphone ai ragazzi è un tema sempre più attuale. Anche perché la metà dei bambini di tutto il mondo ha già uno smartphone. L’altra metà dei genitori resiste ma non è semplice perché il proprio figlio rischia di sentirsi escluso.

Come riporta il ‘Corriere della Sera’ però, Ran Barzilay, un professore di psichiatria della Pennsylvania ha fatto un esperimento con i suoi tre figli. Due di loro hanno ricevuto uno smartphone prima dei dodici anni. Ebbene è emerso che la memoria è più debole, l’attenzione è ridotta e la velocità di elaborazione è più lenta, oltre al sonno compromesso.

Una ricerca che ha analizzato i dati di oltre 10.500 bambini americani: chi riceve il telefono a dodici anni anziché a tredici, mostra un rischio superiore del 60% di sviluppare disturbi del sonno e del 40% di diventare obeso. Un anno solo di differenza che però può essere decisivo nella fase dello sviluppo cognitivo. Non è qualcosa che si può ignorare, dice Barzilay ai genitori.

I social e gli algoritmi provocano aumento di pensieri suicidi, distacco dalla realtà, minore regolazione emotiva e diminuzione dell’autostima.

Secondo la rivista Jama c’è differenza tra l’abuso dei videogiochi e dei social. Nel primo caso gli adolescenti sviluppano ansia, depressione e ritiro sociale, nel secondo aggressività e trasgressività.

I deficit di attenzione sono correlati ai social media, non a videogiochi e video in streaming secondo un altro studio. “Un circolo vizioso neurologico” secondo il professor Torkel Klinberg. Il cervello degli adolescenti è esposto continuamente a flussi di notifiche, messaggi e contenuti brevi e sviluppa sintomi evidenti e misurabili di disattenzione. Se alleni costantemente la distrazione, l’abilità di concentrarti si deteriora.

Tra le strategie principali c’è dunque quella di ritardare l’età del primo smartphone, aspettando i tredici (o ancora meglio i quattordici o quindici) anni. Ma anche dare il buon esempio, privilegiare la quantità dei contenuti ed effettuare maggiori controlli.

bambiniGenitori e figliSmartphone

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