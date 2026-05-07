Smartphone in classe, quasi il 67% dei genitori chiede il pugno di ferro a scuola, ma a casa regna il permissivismo: dati Censis

L’integrazione delle tecnologie digitali nella vita quotidiana ha generato un’inedita sfida educativa che trova nella scuola il suo principale campo di battaglia. Il Rapporto Censis 2026 dal titolo “Essere genitori oggi” evidenzia un fenomeno singolare: sebbene la società sia ormai permeata dalla connessione perenne, il 66,7% dei genitori con figli in età scolare ritiene che l’uso degli smartphone debba essere categoricamente proibito all’interno delle classi.

Una contraddizione educativa

I dati mostrano quello che il Censis definisce un vero e proprio “paradosso”: gli stessi genitori che invocano il divieto scolastico sono spesso i primi a fornire tali dispositivi ai figli in età precocissima. Tra i genitori con figli fino a 14 anni, il 46,4% ha consegnato il primo smartphone entro il decimo anno di vita e il 90,4% entro i dodici anni.

Questa discrepanza rivela uno spostamento di responsabilità: le famiglie, pur concedendo libertà digitale tra le mura domestiche, chiedono a insegnanti e presidi di adottare il “pugno di ferro”. La scuola, in questo senso, viene investita del compito di porre quei limiti che i genitori faticano a stabilire autonomamente.

La scuola come “contenitore sottovuoto”?

Il Rapporto mette però in guardia contro il rischio di trasformare le aule in una sorta di “contenitore sottovuoto”. Separare drasticamente l’ambiente formativo dalla realtà esterna, ormai irrimediabilmente tecnologica, potrebbe rivelarsi illusorio e autolesionista.

Piuttosto che limitarsi al proibizionismo puro, la sfida prioritaria per l’istituzione scolastica sembra essere la ricerca di modalità di regolazione capaci di valorizzare le competenze digitali spontanee dei ragazzi, orientandole verso obiettivi didattici e di apprendimento. L’obiettivo finale non dovrebbe essere l’eradicazione della tecnologia, ma l’azzeramento dei suoi effetti antieducativi.

L’arrivo dell’Intelligenza Artificiale

A complicare ulteriormente il quadro è la rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale generativa. Il 32,5% dei genitori riferisce infatti che i figli utilizzano strumenti come ChatGPT o Gemini per farsi aiutare nello svolgimento dei compiti a casa. Questo dato è in rapida crescita e rappresenta un ulteriore elemento di de-capacitazione cognitiva se utilizzato senza una guida appropriata.

La soluzione?

Il dibattito sullo smartphone a scuola non riguarda solo la disciplina in aula, ma tocca il cuore del modello educativo moderno. Se da un lato il controllo a distanza tramite smartphone rassicura i genitori (il 43% lo usa per geolocalizzare i figli), dall’altro ne temono gli effetti distorsivi. La via d’uscita suggerita dal Censis non è la de-digitalizzazione forzata delle scuole, ma una responsabilizzazione progressiva degli studenti, supportata da un’alleanza fiduciaria tra insegnanti e famiglie.