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07.05.2026

Luciana Littizzetto: “Anche quando ero docente c’era violenza. Da prof devi farti ascoltare, gli insegnanti sono da proteggere”

Redazione
Indice
Littizzetto e il passato da docente
L'aiuto delle colleghe più grandi

L’attrice e comica Luciana Littizzetto è la protagonista dell’ultimo episodio del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli in cui ha parlato dei suoi inizi da docente di religione di frontiera. Non sono mancate anche dichiarazioni in merito al ruolo degli insegnanti.

Littizzetto e il passato da docente

“Era veramente una scuola di periferia, ai tempi era veramente molto tosta. C’era violenza anche quando c’ero io, mi tagliavano le gomme della macchina, io ero veramente nel Bronx, era un posto molto molto difficile”, ha raccontato.

“A scuola soprattutto sono arrivata in mood Madre Teresa di Calcutta, quindi super seria. Avevo 18 anni, avevo degli allievi che avevano due anni meno di me. Penso che gli insegnanti siano veramente un valore assoluto da proteggere, da coltivare, da coccolare. Da professoressa devi farti ascoltare, devi essere autorevole, ma non autoritaria, e fare in modo di avvicinarti ai ragazzi, di interessarli… se hai avuto dei professori in gamba, quelli non li dimentichi”.

L’aiuto delle colleghe più grandi

“Sono riuscita a conquistare autorevolezza con l’aiuto delle insegnanti più grandi di me. Persone eccezionali che erano in quella scuola perché l’avevano scelto, quasi una missione. E mi sono trovata bene anch’io. Ho capito che dovevo prepararmi molto prima della lezione per essere pronta a fronteggiare ogni situazione. I miei mi dicevano di smettere ma io non volevo pesare sul bilancio familiare. Alla fine ho imparato a insegnare”, ha detto tempo fa, con parole di riguardo verso le sue colleghe.

Come si passa dalla cattedra al palcoscenico? Ecco la risposta di Littizzetto: “Eh ci sono dei punti in comune. In fondo anche nel mestiere dell’insegnante c’è una parte di show”.

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