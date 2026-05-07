Esami di Maturità e crediti scolastici: il ruolo del dirigente e del consiglio di classe – GUIDA SCARICABILE

La Legge 1 ottobre 2024, n. 150, avente ad oggetto “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, ha apportato già lo scorso anno delle importanti modifiche alla valutazione del voto di comportamento e al calcolo del credito scolastico, che le scuole secondarie di II grado si accingono ad assegnare durante gli scrutini di fine anno per tutti gli studenti del triennio.

In particolare, assume fondamentale importanza per il Dirigente scolastico e per gli Organi collegiali mettere in atto le corrette procedure e assegnare il credito scolastico sulla base di quanto previsto dalla normativa sugli Esami di maturità per tutti i candidati, sia interni che esterni, ponendo attenzione anche ai diversi particolari casi.