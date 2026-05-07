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07.05.2026

Esami di Maturità e crediti scolastici: il ruolo del dirigente e del consiglio di classe – GUIDA SCARICABILE

Gabriella Chisari

La Legge 1 ottobre 2024, n. 150, avente ad oggetto “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, ha apportato già lo scorso anno delle importanti modifiche alla valutazione del voto di comportamento e al calcolo del credito scolastico, che le scuole secondarie di II grado si accingono ad assegnare durante gli scrutini di fine anno per tutti gli studenti del triennio.

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In particolare, assume fondamentale importanza per il Dirigente scolastico e per gli Organi collegiali mettere in atto le corrette procedure e assegnare il credito scolastico sulla base di quanto previsto dalla normativa sugli Esami di maturità per tutti i candidati, sia interni che esterni, ponendo attenzione anche ai diversi particolari casi.

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