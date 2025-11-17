SNV, apertura funzioni per i CPIA: Questionario Scuola compilabile dal 3 al 17 dicembre

Con l’anno scolastico 2025-2026 prende ufficialmente avvio una nuova triennalità del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), come disciplinato dal d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. La prima fase del percorso, dedicata all’autovalutazione e alla predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), coinvolge anche i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), chiamati a compilare il Questionario Scuola attraverso la piattaforma dedicata.

Un percorso costruito in dialogo con le scuole

Nel triennio precedente, la collaborazione tra il Ministero, i Dirigenti scolastici dei CPIA e gli Uffici Scolastici Regionali è stata costante e particolarmente significativa. I contributi raccolti hanno permesso di affinare strumenti e procedure, con l’obiettivo di rendere più efficaci le fasi di autovalutazione e di pianificazione strategica, dalle quali derivano sia il RAV sia il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Il Questionario Scuola, componente essenziale di questa prima fase, è finalizzato alla raccolta dei dati di diretta competenza di ciascun istituto. Le informazioni fornite saranno successivamente elaborate dal sistema e rese disponibili nella piattaforma insieme ai valori di riferimento esterni, così da sostenere le scuole in un’analisi consapevole dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento.

Apertura delle funzioni per la compilazione

Le funzioni di compilazione del Questionario saranno attive dal 3 dicembre al 17 dicembre 2025. L’accesso avverrà tramite il tasto “Indicatori Questionario” presente sulla Scrivania del portale SNV, nella sezione dedicata al RAV.

Per agevolare il lavoro preliminare, il Ministero mette a disposizione anche la versione in formato PDF del Questionario, così da consentire ai Dirigenti scolastici e ai Nuclei Interni di Valutazione (NIV) di avviare per tempo la raccolta delle informazioni necessarie, che dovranno comunque essere inserite nell’ambiente digitale entro le scadenze indicate.

All’interno della piattaforma sarà inoltre disponibile la Guida Operativa, con una descrizione dettagliata delle funzionalità e delle caratteristiche principali del Questionario Scuola.

Dalla compilazione agli atti strategici

Una volta completato il Questionario e lasciato al sistema il tempo necessario per elaborare le risposte, le scuole potranno avviare la fase successiva: la predisposizione e la pubblicazione dei documenti strategici, ovvero RAV e PTOF.

Le funzioni dedicate saranno disponibili da lunedì 22 dicembre 2025 e resteranno accessibili fino all’inizio della fase delle iscrizioni.

NOTA MIM