Sostegno 2025, ci siamo: chi potrà accedere ai nuovi corsi INDIRE

Manca poco alla partenza ufficiale dei percorsi di specializzazione sul sostegno 2025. Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera e INDIRE è pronta a scendere in campo. Ma a chi sono rivolti davvero questi corsi? E soprattutto: quanto dureranno, quanto costeranno e cosa cambia per chi ha un titolo estero o anni di servizio alle spalle?

Via libera ai corsi: cosa dice il Ministero

Entro la fine di aprile 2025, dovrebbero essere pubblicati i decreti attuativi previsti dal decreto-legge 71/2024. Il semaforo verde è arrivato grazie all’ok del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio per l’inclusione scolastica.

L’obiettivo? Avviare ufficialmente i nuovi percorsi formativi promossi da INDIRE, rivolti a chi vuole ottenere la specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Chi può iscriversi: due profili principali

I destinatari di questi corsi sono due:

• Chi ha conseguito un titolo estero

• Chi ha svolto almeno 3 anni di servizio sul sostegno, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni

Entrambe le categorie potranno accedere ai percorsi INDIRE oppure a quelli organizzati dalle Università, anche in convenzione con INDIRE.

Il caso dei titoli esteri

Può iscriversi chi ha ottenuto il titolo di specializzazione in un altro Paese UE e:

• ha un riconoscimento in corso

• ha aperto un ricorso amministrativo per mancata risposta nei tempi previsti

A una condizione: bisogna rinunciare a tutte le altre richieste di riconoscimento per il sostegno.

Il requisito dei 3 anni di servizio

L’accesso è consentito anche a chi ha maturato almeno tre anni di servizio su sostegno presso scuole statali o paritarie, purché nel quinquennio precedente.

Il corso va frequentato per lo stesso grado scolastico in cui si è prestato servizio.

Se le domande saranno superiori ai posti disponibili, avranno priorità:

• i candidati con più anni di servizio

• in caso di parità, il docente più giovane

Le Università potranno inviare le domande in eccesso all’INDIRE.

Come funzionano i corsi

I percorsi avranno una durata di 4 mesi e si svolgeranno in modalità online sincrona, con massimo il 10% delle ore in asincrono.

I laboratori saranno sempre sincroni. Sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore. Tutto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025.

Quanti crediti servono (e per chi)

I CFU o ECTS da conseguire variano a seconda del profilo:

40 crediti → per chi ha 3 anni di servizio

48 crediti → per chi ha titolo estero e nessun anno di servizio in Italia

36 crediti → per chi ha titolo estero e almeno 1 anno di servizio

Il tirocinio è obbligatorio solo nel caso dei 48 CFU (12 crediti da svolgere in presenza).

Esame finale: scritto + orale

La conclusione del percorso prevede un esame finale in presenza.

I candidati dovranno presentare un elaborato scritto su un caso pratico e discuterlo in un colloquio orale, dimostrando di saper applicare strategie didattiche inclusive.

Titolo valido? Dipende da chi lo rilascia

Il titolo rilasciato dalle Università è universitario e valido a livello nazionale

livello nazionale Il titolo rilasciato da INDIRE non è universitario, ma è valido nel sistema scolastico italiano

Costi: si parte da 900 euro

Il prezzo varia in base al numero di crediti da conseguire:

900 euro → per il corso da 36 crediti

1.500 euro → per i corsi da 40 o 48 crediti