Sostegno Indire, la specializzazione conseguita dai triennalisti varrà solo in ambito nazionale: le condizioni necessarie per ottenerla

Dopo molta attesa, Indire ha finalmente pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni (i cosiddetti triennalisti).

I percorsi sono attivati in attuazione del decreto interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, previsto dall’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71.

Destinatari

L’offerta formativa è indirizzata ai docenti che, alla data del 31 agosto 2024, sono in possesso di necessari e specifici titoli di studio e professionali a possesso congiunto come di seguito specificato:

possesso del titolo di studio necessario per l’insegnamento nel grado di istruzione specifico;

almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni.

Il docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione in cui ha prestato servizio.

Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Costi

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo è pari ad Euro 1.316,00 (milletrecentosedici/00).

Come e quando si presenta la domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 15.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica: https://tfa.indire.it/

Validità del titolo di specializzazione

L’articolo 10 – Conseguimento del titolo di specializzazione precisa che al termine del Percorso ed in seguito al superamento dell’esame finale, ai partecipanti verrà rilasciato il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione.

Condizioni necessarie per il rilascio

Il rilascio del titolo è subordinato alle seguenti condizioni:

regolarità della posizione amministrativa (pagamenti di tutte le rate dovute);

frequenza del 90% delle attività formative;

superamento di tutti gli esami intermedi;

superamento dell’esame finale;

caricamento sul sistema di gestione della carriera dello studente della richiesta di certificazione previo

pagamento dell’imposta di bollo virtuale di Euro 16,00.

