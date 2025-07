Sostegno Indire per triennalisti, domande entro le ore 17 dell’8 luglio 2025

In attuazione dei decreti interministeriali n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025, INDIRE ha pubblicato gli avvisi relativi a:

Art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 Percorsi di specializzazione da 40 crediti formativi destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno sul medesimo grado .

destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno . Art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 Percorsi riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto: abbiano completato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine (o altro organismo abilitato) ; abbiano un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge; oppure siano coinvolti in un contenzioso per mancata conclusione del procedimento entro i termini.



Mentre il termine per la procedura per gli specializzati all’estero è stata prorogata alle ore 17 dell’11 luglio 2025, per i triennalisti resta fermo il termine dell’8 luglio (sempre alle ore 17).

Come ci si iscrive?

La domanda di partecipazione potrà essere presentata attraverso la procedura telematica https://tfa.indire.it/

La procedura di iscrizione è illustrata in una guida pubblicata da Indire, che spiega passo passo come fare, a partire dalla registrazione, passando per la compilazione della domanda e fino all’invio.

Al termine viene restituita una videata di “Ricevuta” con il riepilogo dei dati di consegna della domanda, con il “Numero di invio” che sarà il valore utilizzato per l’individuazione della propria domanda nella graduatoria che sarà pubblicata secondo quanto comunicato. Cliccando sul pulsante “Pagamento” si verrà reindirizzati all’interno della sezione “Tasse e contributi” per poter effettuare il pagamento della tassa di iscrizione, pari ad euro 116.

SCARICA LA GUIDA

Per entrambe le procedure