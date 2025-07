Sostegno Indire specializzati estero, pubblicate graduatorie con gli ammessi: quanto, come pagare ed entro quando?

Sostegno Indire specializzati estero, pubblicate graduatorie con gli ammessi: quanto, come pagare...

Ieri, 17 luglio, Indire ha pubblicato le graduatorie degli ammessi (e degli ammessi con riserva) ai percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia.

Quanto costa l’iscrizione ed entro quando pagare la seconda rata?

Il costo di iscrizione è di euro 1.500,00 più 16 euro di marca da bollo, per coloro che devono conseguire 48 cfu, e di euro 900,00 e 16 euro di marca da bollo per chi deve conseguire 36 cfu.

Per i percorsi da 48 cfu dovranno essere versate tre rate:

la prima, di 116,00 euro, al momento dell’iscrizione;

la seconda, di 700,00 euro, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria (avvenuta il 17 luglio);

la terza, di 700,00 euro, entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale.

Per i percorsi da 36 cfu dovranno essere versate tre rate:

la prima, di 116,00 euro, al momento dell’iscrizione;

la seconda, di 400,00 euro, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria (avvenuta il 17 luglio);

la terza, di 400,00 euro, entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale.

Come pagare la seconda rata?

Per effettuare il pagamento della seconda rata è necessario accedere all’indirizzo tfa.indire.it, entrare nella piattaforma con lo SPID, cliccare sul contributi e tasse (pulsante rosso) e scaricare il bollettino di pagamento. È possibile pagare direttamente online attraverso PagoPA oppure stampare e pagare presso istituti accreditati.

Di seguito proponiamo la guida Indire.

COMUNICAZIONE GRADUATORIE

GRADUATORIE

GUIDA AL PAGAMENTO