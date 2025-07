Sostegno Indire triennalisti, nuova proroga solo per i docenti delle classi ad esaurimento: ore 17 dell’11 luglio

Sostegno Indire triennalisti, nuova proroga solo per i docenti delle classi ad...

Arriva una nuova proroga per le iscrizioni ai percorsi Indire per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni.

La proroga questa volta interessa solo i docenti appartenenti a classi ad esaurimento (es. A66, A76) e purché abbiano prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio su posto di sostegno per lo stesso grado scolastico.

La domanda potrà essere presentata fino al giorno 11 luglio ore 17.00.

Tale provvedimento è adottato a seguito della recente pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione della FAQ n. 10 (nella sezione art. 6) che ha fornito un chiarimento in merito ai corsi di specializzazione previsti dal decreto ministeriale 75/2025, riconoscendo la possibilità di iscriversi anche ai docenti appartenenti a classi ad esaurimento (es. A66, A76) purché i docenti abbiano prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio su posto di sostegno per lo stesso grado scolastico.

La FAQ n. 10

Sono un docente di una classe di concorso a esaurimento (A66) che ha prestato servizio su posto di sostegno senza titolo. Posso iscrivermi ai corsi previsti dal decreto ministeriale 75/2025?



L’iscrizione ai corsi di specializzazione previsti dal decreto ministeriale 75/2025 può essere consentita anche ai docenti appartenenti a classi di ad esaurimento (es. A66, A76) purché i docenti abbiano prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio su posto di sostegno per lo stesso grado scolastico.

L’AVVISO DI PROROGA