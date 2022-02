Sostegno. Verso assunzioni da prima fascia Gps prorogate al 2022/23

È arrivata questa notte la buona notizia che le commissioni parlamentari riunite I e V, che stanno lavorando alla conversione del decreto Milleproroghe, il DL 228/2021, hanno approvato l’emendamento che proroga al 2022/23 le assunzioni da 1a fascia GPS sostegno. Così il comunicato di Flc Cgil che rende conto di una battaglia di grande peso a favore dell’inclusione.

“Ci auguriamo che il Parlamento approvi definitivamente questa misura e confermi l’importante risultato, che produrrà assunzioni su sostegno di tanti docenti specializzati,” auspica il sindacato.

Una soluzione al problema della carenza degli insegnanti di sostegno, già segnalato nei giorni scorsi da Manuela Pascarella, come abbiamo anticipato:

“Le attuali procedure concorsuali non basteranno a ricoprire le cattedre che servono di sostegno,“ ha affermato nell’assemblea Flc Cgil la sindacalista esperta di reclutamento, formulando anche alcune considerazioni sullo stato del sostegno in Italia alla luce dell’ultimo concorso infanzia primaria.

“Gli aspiranti che hanno superato la prova scritta computer based a risposta multipla dell’attuale concorso ordinario primaria che si sta svolgendo sono soltanto 2508 candidati, a fronte di 5833 posti banditi per la primaria – calcola la sindacalista -, e noi sappiamo che già oggi sono più di 6mila i posti disponibili e a questi si aggiungeranno gli ulteriori posti che derivano dall’ampliamento di organico”.

“Quindi questo ci dimostra che bisogna evidentemente ricorrere a una misura ponte, come potrebbe essere quella della fase straordinaria di assunzioni da Gps, reiterata anche nel 2022, altrimenti il rischio è che lo sforzo fatto in legge di bilancio per ampliare l’organico di sostegno venga vanificato e che quei posti alla fine vadano a supplenza,” conclude.

La misura ponte evidentemente sta per arrivare.