Concorso ordinario primaria sostegno. Pascarella: 1 candidato su 2 non ha superato la prova scritta

Concorso ordinario primaria sostegno. Pascarella: 1 candidato su 2 non ha superato...

“Le attuali procedure concorsuali non basteranno a ricoprire le cattedre che servono di sostegno“. Lo ha affermato nell’assemblea Flc Cgil Manuela Pascarella, che ha fatto alcune considerazioni sullo stato del sostegno in Italia, anche alla luce dell’ultimo concorso infanzia primaria.

“Gli aspiranti che hanno superato la prova scritta computer based a risposta multipla dell’attuale concorso ordinario primaria che si sta svolgendo sono soltanto 2508 candidati, a fronte di 5833 posti banditi per la primaria – calcola la sindacalista -, e noi sappiamo che già oggi sono più di 6mila i posti disponibili e a questi si aggiungeranno gli ulteriori posti che derivano dall’ampliamento di organico”.

“Quindi questo ci dimostra che bisogna evidentemente ricorrere a una misura ponte, come potrebbe essere quella della fase straordinaria di assunzioni da Gps, reiterata anche nel 2022, altrimenti il rischio è che lo sforzo fatto in legge di bilancio per ampliare l’organico di sostegno venga vanificato e che quei posti alla fine vadano a supplenza,” conclude.

Il corso di preparazione al concorso

In vista del concorso ordinario, segnaliamo il corso di preparazione al Concorso primaria, prova orale, come progettare un’attività didattica in programma dal 7 febbraio, a cura di Amelia De Angelis.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.