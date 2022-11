Sostenibilità ambientale e letteratura: dalle pagine dei libri per ragazzi alla didattica dell’ecologia

Insegnare ecologia e sostenibilità può assumere una marcia in più: attraverso le trame e i personaggi della letteratura per ragazzi i più piccoli possono immedesimarsi ed essere coinvolti attivamente in progetti sostenibili. ISCRIVITI AL CORSO GRATIS

L’idea di attingere agli esempi forniti dalla letteratura per ragazzi, in modo da avere spunti progettuali e indicazioni di metodo per realizzare un percorso didattico , può rendere gli alunni maggiormente consapevoli delle trasformazioni dell’ambiente in stretto legame con gli obiettivi di Educazione Civica definiti dalle linee guida ministeriali.

“La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, scrive il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Entrando nel merito delle tematiche letterarie legate all’ambiente, alla crisi climatica, alla tutela dei diversi ecosistemi naturali si potranno utilizzare storie e personaggi come punti di partenza per sviluppare attività operative in classe e percorsi interdisciplinari che coniugano letteratura e scienza.

Il corso gratis

Su questi temi il webinar gratuito Come fare didattica dell’ambiente oggi? Spunti, idee e indicazioni dalla letteratura per ragazzi, a cura di Mariarosa Rossitto e degli autori Sofia Gallo e Francesco Barberini, previsto per il 30 novembre, in collaborazione con Salani Editore.

