Sottosegretaria Frassinetti (FdI): “Bene Meloni sulla libertà educativa, e bisogna potenziare latino e storia risorgimentale”

“La scuola delineata dal Presidente Giorgia Meloni nel suo discorso al Meeting di Rimini è quella che stiamo costruendo che si basa su libertà, solidarietà e identità”: lo sottolinea la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia).

“Libertà educativa – spiega Frassinetti – perché le famiglie possano scegliere consapevolmente il percorso migliore per i propri figli”.

Quanto all’identità la sottosegretaria chiarisce che si tratta “potenziare materie come il latino e la nostra storia risorgimentale”: il riferimento è, come è chiaro, alle “nuove” Indicazioni per il primo ciclo che, però, entreranno in vigore a partire dal 2026/27.

Peraltro, al momento attuale, non è ancora stato precisato se il latino alla secondaria di primo grado sarà facoltativo oppure obbligatorio (in questo secondo caso ci vorrà un provvedimento di legge per rendere operativa l’idea del Ministro e del suo staff).

“La solidarietà – conclude Frassinetti – si basa sul fatto che tutti gli studenti debbano partire dallo stesso livello, lasciando che sia solo il merito a determinare la loro affermazione, e non le condizioni economiche o sociali di partenza.”

Dichiarazione per la verità particolarmente “nobile”, anche se non è chiaro come sia possibile partire dallo stesso livello pur vivendo e abitando in contesti sociali e familiari molto diversi: è difficile che bastino le buone intenzioni per consentire ad un bambino figlio di disoccupati che abita in un quartiere periferico di una grande città di partire dallo stesso livello rispetto al “pargolo” di una famiglia di professionisti milanesi, romani o napoletani.