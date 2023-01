Sparatoria in una scuola dello Iowa: due morti

Sparatoria in una scuola di Des Moines, in Iowa, la “Starts Right Here”, che aiuta i giovani a rischio fra i 9 e i 18 anni. Questa sparatoria che ha visto due studenti uccisi e un insegnante gravemente ferito, si aggiunge a quelle altre due fra loro collegate nel corso delle quali sono state ammazzate sette persone a Half Moon Bay, una città appena a sud di San Francisco.

Troppe armi e troppa insofferenza ormai che si cerca di lenire a colpi di d’arma da fuoco, come quella appunto che si è scaricata sulla scuola dove le squadre di emergenza, riferisce la polizia, sono state chiamate poco prima delle 13, dopo la strage.

Infatti gli agenti sono arrivati e hanno trovato due studenti gravemente feriti e hanno iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare. Ma non c’è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale sono morti già al loro arrivo. L’insegnante invece è rimasto ferito, ma è in gravi condizioni ed è stato trasferito in sala operatoria.

Circa 20 minuti dopo la sparatoria, gli agenti hanno fermato un’auto che corrispondeva alle descrizioni dei testimoni a circa due miglia di distanza e hanno preso in custodia tre sospetti. Uno di questi è fuggito, ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo.

“L’incidente è stato sicuramente mirato. Non è stato casuale. Non c’era niente di casuale in questo”, ha dichiarato la polizia.

Il programma “Starts Right Here”, per aiutare i giovani a rischio, è stato fondato da Will Holmes, un rapper il cui nome d’arte è Will Keeps che è arrivato a Des Moines 20 anni fa da Chicago dove viveva in un mondo di gang prima di trovare sostegno e aiuto nella musica. La scuola cerca di incoraggiare i giovani che vivono in situazioni di disagio a usare l’arte, la musica e altri programmi per emergere. Il comunicato del distretto scolastico di Des Moines, recita: “Ci rattrista un altro atto di violenza con armi da fuoco. Siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli ma i nostri pensieri sono con le famiglie e gli amici delle vittime”.