Speranza: uso delle mascherine e distanziamento sociale resteranno fino al vaccino

L’uso delle mascherine e la necessità di distanziamento sociale resteranno finché non avremo a disposizione il vaccino contro il Covid-19. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera.

Poi Speranza aggiunge: “Sono stati mesi difficili, l’Italia è stata colpita duramente da un virus che non conoscevamo. Complessivamente le istituzioni, sia il governo, che le regioni e il Sistema sanitario nazionale, sostanzialmente hanno retto. Il mio giudizio di fondo è di tenuta del Paese. Le misure che abbiamo assunto sono state senza precedenti è stata durissima anche per chi ha avuto responsabilità. Ci sono cose su cui dovremo fare di più e meglio. Insieme dobbiamo imparare da questa lezione e penso che oggi debba aprirsi una stagione straordinaria di investimenti per rendere più forte il nostro Servizio sanitario nazionale”.