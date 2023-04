Spintonata a scuola, cade e perde i sensi

A causa di una presunta derisione, come capita fra ragazzi, il suo compagno di classe l’ha spinta dalle scale e la studentessa, ancora minorenne è precipitata, perdendo conoscenza.

La diagnosi parla di trauma cranico, collare e 5 giorni di osservazione .

L’episodio sarebbe avvenuto presso un istituto superiore dell’Appennino, mentre la ragazza era sulle scale. Racconta il padre a Bologna Today: “Un veloce scambio di battute tra le ragazze e il ragazzo, già maggiorenne, che evidentemente si è sentito deriso, ha spintonato mia figlia che è alta 1.40 e pesa 40 chili. Ha battuto la testa e ha perso i sensi. La scuola inizialmente non ha neanche allertato i soccorsi. È stata la bidella a chiamare l’ambulanza in un secondo momento. È finita prima in un pronto soccorso e poi è stata ricoverata trascorrendo una notte in ospedale per accertamenti”.

La famiglia avrebbe deciso di sporgere denuncia, ma, afferma sempre il padre, “Sono stati gli stessi Carabinieri a dirci di non aspettarci grandi cose, al massimo finiremo davanti al giudice di pace”.

Ma, secondo quanto racconta il genitore, “Capitano cose anche peggiori di quello che è accaduto a mia figlia, ma non vengono fuori, infatti ciò che mi ha dato molto fastidio è che la dirigenza scolastica ha cercato di minimizzare forse per il buon nome dell’istituto. Ho saputo che il ragazzo è stato punito solo con una nota disciplinare”.