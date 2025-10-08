Sport a scuola, ok della Camera al ddl su impianti scolastici per associazioni e società sportive

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni e società sportive. Il provvedimento, nato da una proposta parlamentare, ha ricevuto il pieno sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza, dopo aver recepito le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito per salvaguardare l’autonomia scolastica e le prerogative dei dirigenti degli istituti. La legge è frutto di una collaborazione tra il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Lo sport è fondamentale per la crescita degli studenti e per educarli a stili di vita sani, al rispetto delle regole e dell’avversario”, ha dichiarato Valditara. “Questo provvedimento rappresenta un risultato importante, in linea con gli investimenti senza precedenti per lo sport nelle scuole, pari a quasi un miliardo di euro.”

Per Abodi, “l’approvazione all’unanimità è un passo di grande valore politico e sociale. Garantire che gli impianti scolastici siano accessibili anche al di fuori dell’orario delle lezioni significa promuovere inclusione, coesione sociale e benessere, rafforzando il legame tra sport e scuola”.

Il disegno di legge semplifica le procedure per la concessione degli impianti da parte degli Enti locali, proprietari delle strutture, e rovescia il processo autorizzativo: non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva della scuola, ma sarà l’istituto a comunicare eventuali ragioni ostative legate alle attività curricolari o extracurricolari previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).