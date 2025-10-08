Home Attualità Sport a scuola, ok della Camera al ddl su impianti scolastici per...

Sport a scuola, ok della Camera al ddl su impianti scolastici per associazioni e società sportive

Di
Redazione
-
CONDIVIDI
educazione motoria primaria
Una palestra scolastica

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni e società sportive. Il provvedimento, nato da una proposta parlamentare, ha ricevuto il pieno sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza, dopo aver recepito le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito per salvaguardare l’autonomia scolastica e le prerogative dei dirigenti degli istituti. La legge è frutto di una collaborazione tra il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Lo sport è fondamentale per la crescita degli studenti e per educarli a stili di vita sani, al rispetto delle regole e dell’avversario”, ha dichiarato Valditara. “Questo provvedimento rappresenta un risultato importante, in linea con gli investimenti senza precedenti per lo sport nelle scuole, pari a quasi un miliardo di euro.”

Per Abodi, “l’approvazione all’unanimità è un passo di grande valore politico e sociale. Garantire che gli impianti scolastici siano accessibili anche al di fuori dell’orario delle lezioni significa promuovere inclusione, coesione sociale e benessere, rafforzando il legame tra sport e scuola”.

Il disegno di legge semplifica le procedure per la concessione degli impianti da parte degli Enti locali, proprietari delle strutture, e rovescia il processo autorizzativo: non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva della scuola, ma sarà l’istituto a comunicare eventuali ragioni ostative legate alle attività curricolari o extracurricolari previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Articoli correlatiDi più dello stesso autore