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12.12.2025

Sport e lavoro, nelle scuole catanesi incontri promossi dall’Università di Catania nell’ambito del Pnrr

Redazione
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Le scuole catanesi coinvolte
Il calendario degli appuntamenti

Uno ‘spoiler’ in piena regola sulle professioni del futuro, in ambito giuridico e in particolare nel settore del diritto sportivo. Per due giorni l’avvocato Mattia Grassani, tra i maggiori esperti italiani del settore e consulente legale di diversi club di Serie A, oltre che di Federazioni e Leghe, incontrerà gli studenti e le studentesse delle classi terze, quarte e quinte dei licei a indirizzo sportivo e giuridico di Catania e provincia. L’obiettivo è presentare alle future matricole universitarie le molteplici opportunità professionali offerte da questa disciplina.

Le scuole catanesi coinvolte

Gli incontri rientrano nel Progetto OUI – Ovunque da qui (finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU) dell’Università di Catania e sono organizzati dall’Ufficio Orientamento dell’Area Comunicazione in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza. L’iniziativa mira a far conoscere ai maturandi e alle maturande le diverse figure professionali collegate ai corsi di laurea dell’ateneo. Le scuole coinvolte sono gli istituti Vaccarini, San Giuseppe e Spedalieri di Catania, il Majorana di San Giovanni La Punta, il Leonardo di Giarre e il Majorana-Arcoleo di Caltagirone. Il 16, 17 e 18 dicembre l’Ufficio Orientamento sarà inoltre presente a Misterbianco alla manifestazione ASTER, insieme ai referenti dei dipartimenti e della Scuola Superiore dell’Ateneo.

Il calendario degli appuntamenti

Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 15 dicembre, dalle ore 8, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università con l’incontro dal titolo “L’Avvocato dello Sport. Il diritto sportivo tra tutela, giustizia e responsabilità. Analisi dei principi, dei procedimenti e delle violazioni nell’ordinamento sportivo”. Dopo i saluti istituzionali, introdurranno i lavori la responsabile del Progetto OUI Violetta Brundo, il docente di Diritto costituzionale Giancarlo Ferro e il docente di Diritto privato Tommaso Mauceri. Martedì 16 dicembre, nell’aula 3 del Palazzo centrale, gli stessi relatori – insieme al magistrato ordinario in tirocinio Marco Mazzullo – affronteranno il tema “Orientarsi nel mondo delle professioni giuridiche”. Nel pomeriggio, dalle ore 15, nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza a Villa Cerami, si terrà invece l’incontro dedicato a “Casi e questioni di diritto sportivo”.

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