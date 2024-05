Sport e minori, quale ruolo educativo? Come includere le minoranze? Convegno a Rieti il 30 maggio

Il 30 maggio 2024, presso la Camera di Commercio di Rieti, dalle 14:30 alle 17:30, si terrà un evento di grande importanza sociale ed educativa: “I minori e lo sport”. Questo simposio ha l’obiettivo di discutere e promuovere l’inclusione delle minoranze nello sport, con un focus particolare sulla tutela dei minori.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui rappresentanti istituzionali e esperti del settore legale e psicologico, che condivideranno le loro conoscenze e esperienze per garantire un ambiente sportivo sicuro e accogliente per tutti i giovani atleti.

Il programma dell’evento

La giornata inizierà con i saluti istituzionali da parte di figure di spicco della regione, seguiti da interventi che tratteranno temi cruciali come la prevenzione delle molestie e la gestione dei rischi nelle associazioni sportive. Le sessioni del simposio si concentreranno su argomenti come il “Safeguarding” e l’importanza di essere in regola con gli ultimi adempimenti normativi. Si discuterà anche del ruolo educativo dello sport e di come questo possa contribuire alla crescita e allo sviluppo dei giovani.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO